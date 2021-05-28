Turgay Karslı: "Adım adım ilerlemeye dönük bir çalışmamız var"

TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da Antrenör Turgay Karslı, adım adım ilerlemeye yönelik çalışmaları olduğunu söyledi.

Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Antrenörü Turgay Karslı, normal sezonda bir lig mücadelesi verdiklerini ve play-off'ta turnuva tekniğinde maçlar yaptıklarını söyleyerek, "Bütün çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Oyuncuların günler öncesinden buna uygun oynamalarını istedik. Onları hazırlarken sorunlar yaşadık ama oyuncuların performansı üst seviyedeydi. Rakibe fırsat vermeyen, ikinci bölgede kalabalık kalan, eline geçen fırsatları da iyi değerlendiren bir Kocaelispor vardı" şeklinde konuştu.

TFF 1. Lig'den sonra hedeflerinin Süper Lig olup olmayacağı sorusuna cevap veren Karslı, "Adım adım ilerlemeye dönük bir çalışmamız var. Bir üst ligde çok iyi takımlar var. Süper Lig'den gelen iki Ankara ekibi bulunuyor. Büyük yatırımlar yapmış Samsunspor ve Altınordu gibi kaliteli takımlar var. Alt ligden gelip bir sonraki sezon üst tarafa çıkmak zor olacak. Akıllıca yatırım yapan, doğru transferler politikası izleyen ve şansını iyi kullanan takımlar bunu başaracaktır" diye cevap verdi. - İSTANBUL