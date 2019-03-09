Türged'den İzmit Belediyesine 8 Mart Çıkarması

Dernek Üyeleri 8 Mart Kadınlar gününde dernekteki programın hemen ardından Ofislerinin bulunduğu B blokta ve A blokta Kadın emekçilere sürpriz 8 Mart çıkarması yaptı.

''KADIN ZARAFET VE BAŞARI DEMEKTİR''

Başkan Veysel OTİ yaptığı açıklamada ' Bizimle çalışan, bizlerle gönül bağı olan, derneğimizde gönül elçisi olan, Kadın arkadaşlarımıza çiçek taktim ettik. Sonrasında, aynı binada faaliyet yürüttüğümüz İZMEK Kurs Merkezi Yöneticilerine, hizmetli personele, güvenlik personeline, Belediyemizin Sosyal Destek Personeline, İzmit Gençlik Meclisi Başkanı da olmam hasebi ile, yol arkadaşım Konseyimizin Kadın Meclisi Başkanı Asuman Hanıma, Down Kafemizde Çalışan Personelimize Belediyemizdeki Kadın Müdürler ve Personellerine çat kapı sürpriz ziyaret yapıp ' Kadının elinin değmediği her iş zarafetten eksiktir' dedik. Bu anlamlı günlerinde yanlarında olduk. Çiçeklerimizi takdim ettik.''Diyerek sözlerini bitirdi.