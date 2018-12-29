Son Dakika Haberleri: Türged, Genç Doktorlarla Köy Okuluna Kütüphane Açtı

Türged, Genç Doktorlarla Köy Okuluna Kütüphane Açtı

1 saat önce

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin oluşturduğu Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü ile Kandıra Yunus Emre Ortaokuluna Kütüphane açtı.

Türged, Genç Doktorlarla Köy Okuluna Kütüphane Açtı, System.String[]

BİR KİTAP BİN KIRAAT

TÜRGED, Bir Kitap Bin Kıraat adını verdiği kütüphane oluşturma etkinliğinin ilk hedefini gerçekleştirdi. Dernek Üyeleri Hazırladıkları kitapları Genç Doktor adayları ile birlikte, Yunus Emre ortaokuluna, teslim etti. Gün boyu süren programda gençler, Hijyen, ağız ve diş sağlığı, doğru oturma tekniği ve dengeli beslenme üzerine eğitim etkinliği gerçekleştirdi. Aynı zamanda diş fırçası ve macunu dağıtımı yaptılar.

"ORTAK AKIL, ORTAK BAŞARI"

TÜRGED Başkanı Veysel OTİ yaptığı açıklamada,' Genç YYD Kocaeli Üniversitesi Temsilcisi, aynı zamanda TÜRGED'de Üniversiteler birim başkanlığımızı yapan Mehmet Baydoğan kardeşim ve KOÜ Tıp Fakültesindeki öğrenci arkadaşlarımız ile birlikte böyle güzel bir ortak etkinlik yaparak ortaokullu kardeşlerimizin eğitim ve sağlıklı gelişim sürecine birlikte katkıda bulunuyor olmak bizlere heyecan veriyor. Dernek olarak, bizler şehrimizdeki tüm STK lar ile birlikte çalışarak ortak projeler üretip programlar yapma arzusundayız. Kocaeli Üniversitesindeki genç arkadaşlarımız ile ileride daha çok program yapıp, şehrimiz için eğitim alanında, bilimsel alanda, sosyal alanda birçok projeye imza atacağız inşallah' diyerek sözlerini sonlandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:44 Kaynak: Bültenler

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