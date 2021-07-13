TÜRGEV'in "Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası" projesine birincilik ödülü - Son Dakika

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Gençlik STK'ları Platformunca düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde (TGZ), "Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası" projesiyle birinciliğe layık görüldü.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından Gençlik STK'ları yöneticilerini, araştırmacıları ve gençlik politika yapıcılarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 12 Temmuz'da, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TGSP Başkanı Ömer Faruk Terzi ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmalarıyla başlayan zirve, Tiyatro Devriye topluluğunun skeçleriyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik politikalarının önemini vurgulayan konuşmasının ardından zirvenin ödül törenine geçildi.

TGSP'nin özgün, ilham veren, iyi örneklik oluşturan sosyal girişimcilik uygulamalarına teşvik amacıyla verdiği TGZ ödüllerinde TÜRGEV, "Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası" projesiyle birinciliğe layık görüldü.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun ve proje gönüllüsü TÜRGEV öğrencilerinden Kevser Atabaş, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatmanur Altun, "Bir yılı aşkın süredir yürüttüğümüz Zorbalığı Engelle projemizle gençliğin gerçek meselelerinden biri ile hemdert olma imkanı bulduk. Bu bile kendi başına bir ödülken, projemizin Türkiye Gençlik Zirvesi'nde birincilik ödülüne layık görülmesi büyük bir gurur vesilesi oldu. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.