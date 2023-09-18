TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere taçlarını takarak belgelerini sundu - Son Dakika

TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere taçlarını takarak belgelerini sundu

Son Güncelleme: 19.09.2023 13:42

TÜRGEV ve İZÜ tarafından düzenlenen '75 Günde Koro, Musiki Makamları, Mana-Mealle Hafızlık Programı' başarıyla tamamlandı. Törenle belgelerini alan hafızlar, hafızlık geleneğinin önemine vurgu yapıldı. TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere taçlarını takarak belgelerini sundu.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) işbirliğinde düzenlenen "75 Günde Koro, Musiki Makamları, Mana-Mealle Hafızlık Programı"nı başarıyla tamamlayan hafızlar, belgelerini TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak'ın elinden aldı.

"PEYGAMBER'İN MÜSLÜMANLARA EMANETİ"

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, hafızlık geleneğinin Peygamber'in Müslümanlara emaneti olduğunu söyledi. Bu nedenle hafızların ve hafızlara destek veren herkesin emrinde olduklarını belirten Gül, "İster geleneksel yöntemle olsun, isterse bugünkü hafızlarımızın yaptığı gibi yenilikçi yöntemlerle olsun, kutsal kitabımızın her bir harfini öğreten, öğrenen çok kıymetli, çok güzel işler yapıyor." dedi. Hafızların ailelerini de tebrik eden Gül, hafızlığı başarıyla tamamlayan öğrencileri yanlarında uygun gördükleri bir kişiyle umreye göndereceklerini söyledi.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, hafız olan öğrencilerine taç taktı ve hafızlık belgelerini teslim etti

"ÇAĞIN İHTYAÇLARINI GÖREN BİR PROJEDİR"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, hafızlığın 1400 yıllık İslam geleneğinin en nadide değerlerinden olduğunu dile getirdi. Kur'an-ı Kerim'in bugüne kadar hiçbir tahrifata uğramadan eksiksiz ve tam ulaşmasının en önemli etkenlerinden birinin hafızlık olduğunu belirten Altun, "Hafızlık eğitimi, hafıza eğitimiyle en değerli bilgilerin insan zihninde muhafaza altına alınması ve sonraki nesillere aktarılmasının en dikkat çekici örneği olarak 14 asırdır canlılığını korumaktadır." diye konuştu. Modernitenin meydan okumalarına ve dijital çağda çok farklı sorunlara karşın hafızlık eğitiminin geleceği için yeni bir düşünsel ve pratik çabanın önünün açılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Altun, "Ortaya çıkan güncel bilgi birikiminden faydalanılarak hem klasik ilimlerimizin hem de hafızlık eğitiminin geliştirilmesi ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni metotların ortaya çıkması büyük bir gerekliliktir. Bugün sonuçlarını sizlere tanıtmaktan büyük gurur duyduğumuz 75 Günde Koro, Musiki Makamları, Mana-Mealle Hafızlık Projesi, böylesi bir atmosferde çağın ihtiyaçlarını gören ve bu çerçevede bir cevap olma idealiyle yola çıkmış bir projedir." ifadelerini kullandı.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, hafız olan öğrencilerine taç taktı ve hafızlık belgelerini teslim etti

"YENİLİLÇİ METOTLARA İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ MUHAKKAK"

Altun, TÜRGEV'in 10 yıldır kesintisiz süren hafızlık projelerinin olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Hız çağı olarak adlandırılan bu çağda ortalama olarak 3 yıl süren ve türlü zorlukları bünyesinde barındıran hafızlığın geleceğine daha da güvenle bakmamız için bu türden yenilikçi metotlara ihtiyaç duyduğumuz muhakkaktır. 75 günde hafızlık projesinin sonunda gördük ki bu metot kullanılarak hafızlık yapıldığında hız çağının önümüze çıkardığı odaklanamama ve çabuk sıkılma gibi problemler, büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Çok kısa sürede nitelikli ezber yapılabiliyor. Bu sebeple yurtlarımızda yürüttüğümüz hafızlık çalışmalarında da aynı usulde devam etme kararı aldık."

TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, hafız olan öğrencilerine taç taktı ve hafızlık belgelerini teslim etti

ÖĞRENCİLERE TAÇ TAKIP BELGELERİNİ VERDİ

Törende Vali Gül ve Altun'un yanı sıra TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve projenin geliştiricisi İZÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Gülsüm Arslan, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere taçlarını takarak belgelerini sundu.

Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere taçlarını takarak belgelerini sundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere taçlarını takarak belgelerini sundu - Son Dakika
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