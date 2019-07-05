Turgut Altınok: "Bir ayda bin 400 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz"

- Keçiören Belediyesi tarafından bin 400 çocuğun sünnet edilmesi Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un konuşması Çocukların sünnet edilmesi "Bir ayda bin 400 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz" Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Bir ayda bin 400 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz.

- Keçiören Belediyesi tarafından bin 400 çocuğun sünnet edilmesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un konuşması

Çocukların sünnet edilmesi "Bir ayda bin 400 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok:

"Bir ayda bin 400 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz. Sünnet düğünlerini de 4 Ağustos'ta büyük bir şölenle yapacağız"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir ay içinde bin 400 çocuğun sünnetini yaptıracaklarını, sünnet düğününü ise 4 Ağustos'ta büyük bir şölen şeklinde gerçekleştireceklerini söyledi.

Keçiören Belediyesinin bir ay sürecek sünnet programı bugün Keçiören'de özel bir hastanede başladı.

Sünnet programı dolayısıyla çocukları ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Altınok, belediye başkanı, mimar, mühendis, doktor, hakim ve savcı olacak çocukların burada olduğuna işaret etti.

Sünnet programı için şu ana kadar bin 400 çocuğun ailesinin başvuru yaptığını belirten Altınok, "Sünnet programımız için başvurularımız bitmedi. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını yapabilirler" dedi.

Sünnetlerin tamamlanmasının ardından 4 Ağustos'ta büyük bir sünnet düğününün yapılacağını belirten Altınok, "Bu sünnetlerin çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Altınok hastanede sünnet olan çocukların kirveliğini de yaptı ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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