'TURGUT ASLAN' OPERASYONU KAPSAMINDA KÜTAHYA MERKEZLİ 14 İLDE 57 GÖZALTI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında Kütahya merkezli 14 ilde düzenlenen baskınlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.M. isimli kadının evinde yapılan aramalarda Kur'an-ı Kerim'in içine gizlenmiş aralarında dövizlerinde bulunduğu yüklü miktarda para ele geçirildi.

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında Kütahya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Bursa, Çanakkale, Hakkari, Çorum, Denizli, Manisa, Antalya, Eskişehir ve Nevşehir baskınlar düzenlendi. Aralarında örgütün sözde il imamı olan ve 6 yıldır firarda olan M.K. ile İ.Ş.?nin de olduğu 57 şüpheli gözaltın alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 138 bin 680 lira, 70 bin 575 dolar, 2 bin 520 Euro, 2 çeyrek altın, 2 adet bilezik ve 1 adet altın bileklik ele geçirildi.

PARA KURAN?-I KERİM'İN İÇİNDEN ÇIKTI

Şüphelilerden M.M. isimli kadının evinde yapılan aramada ise valiz içindeki Kur'an-ı Kerim'in arasından 275 dolar, 2 bin 400 Euro ve 20 bin 300 lira para bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden biri ise polis ekiplerince yatak odasındaki gardıropta yaptığı gizli bölmede saklanırken yakalandı. Aralarında esnaf, öğretmen ve memurlarında olduğu şüpheliler işlemlerinin ardından Kütahya'ya getiriliyor.