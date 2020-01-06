Turgut Doğan Şahin: "İlk 2 hedefimiz devam ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Turgut Doğan Şahin: 'İlk 2 hedefimiz devam ediyor' - Son Dakika Spor

Turgut Doğan Şahin: "İlk 2 hedefimiz devam ediyor"

6 saat önce

TFF 1. Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Fatih Karagümrük'te kaptan Turgut Doğan Şahin, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Turgut Doğan Şahin:

TFF 1. Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Fatih Karagümrük'te kaptan Turgut Doğan Şahin, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Takım olarak ilk yarıda hedeflerinin gerisinde kaldıklarını ifade eden tecrübeli futbolcu, "İlk yarıda hedeflerimizin bayağı gerisinde kaldık ve bunun farkındayız. İç sahada önemli ve kaybedilmemesi gereken maçlar kaybettik. Puan olarak çok geride kaldık ve ligin ikinci yarısında bunu telafi etmek istiyoruz. Antalya kampı bizim için önemli bir şans. Burada daha iyi çalışıp, ilk yarıda yaptığımız hataları yapmadan toparlanmak istiyoruz. İlk 2 hedefimiz devam ediyor ve iyi gittiğimiz sürece burada devam edeceğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.


"Hoca değişiklikleri bahane olamaz"


Sezon başından bu yana yaşanan hoca değişikliklerinin takımı etkilediğini de söyleyen Turgut Doğan Şahin, "Bu kadar hoca değişikliği illa ki takımı etkiliyor ama bu bir bahane değil. Sahaya çıktıktan sonra bunun bahanesi olmamalı. Futbolcuları etkiliyordur hoca değişimi ama artık bitti ve geride kaldı. Yeni bir sayfa açtık kendimize. Ömer hocamız inşallah hayırlı olur bizim için ve umarım ligi üst sıralarda bitiririz" dedi.


Takımdan ayrılan Erkan Zengin'e herkesin değer verdiğini de söyleyen Turgut Doğan Şahin, "Erkan Abi tüm takımın değer verdiği bir abimizdi. Ayrıldığı için biz de üzüldük ama başkanımız öyle olması gerektiğini söylemişti. Biz onu çok seviyoruz ve her zaman dostluğumuz devam edecek" diyerek sözlerini sonlandırdı.


İhlas Haber Ajansı, Fatih Karagümrük, Turgut Doğan, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:06 
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