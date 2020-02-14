Turgut Kul: "Şampiyonluk hasretine son vereceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Turgut Kul: 'Şampiyonluk hasretine son vereceğiz' - Son Dakika Spor

Turgut Kul: "Şampiyonluk hasretine son vereceğiz"

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 18'inci karşılaşmasında zirve yolundaki rakibi Karaman Belediyespor'u ağırlayacak.

Turgut Kul:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 18'inci karşılaşmasında zirve yolundaki rakibi Karaman Belediyespor'u ağırlayacak.


Isparta 32 Spor, ligdeki 18'inci karşılaşmasında zirve yolundaki rakibi Karaman Belediyespor'u ağırlayacak. Karşılaşma Isparta Atatürk Stadında 16 Şubat Pazar günü oynanacak. Karşılaşmayı Hatay Bölgesinden Erhan Kaya, Mete Şeb,Mehmet Zekat Yılmaz ve Ali Taşan yönetecek.


Isparta 32 Spor, zorlu maçın provası gerçekleştirdi. Isparta Atatürk Stadında gerçekleştirilen çift kale maçta futbolcuların hırslı ve istekli olduğu gözlendi. Çift kale maça sakat olan Enes İlhan Yüksel dışında tüm futbolcular katıldı. Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Turgut Kul, tüm sporseverleri maça davet ederek, "Bizlerden beklentileri biliyoruz. Şampiyonluk hasretine son vereceğiz. Takımda moral ve motivasyon olarak en üst seviyedeyiz. Bu önemli mücadeleye çok iyi hazırlandık. Artık hiçbir şeyin telafisi yok. Her maçımız final niteliğinde. Terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz Bir sezon boyunca hep yanımızda olan taraftarlarımız, bu son derece önemli maçta 90 dakikada da hiç susmasınlar ve takımlarını desteklesinler" dedi. - ISPARTA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Karaman, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:29 Kaynak: İHA
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