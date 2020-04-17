Turgut Özal'a korona virüs önlemleri altında anma - Son Dakika

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 27. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen anma töreni, kısıtlı sayıda katılımla gerçekleştirildi.
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 27. ölüm yıl dönümünde Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Anma törenine Turgut Özal'ın oğulları Ahmet Özal ve Efe Özal'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri katıldı.
Törende Özal'ın kabrine çelenk bırakıldı. Çelenk bırakılmasının ardından merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal için dualar okundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen anma törenine ise sosyal mesafe kuralı gereği kısıtlı sayıda katılımla gerçekleşti. Törene maskeli şekilde katılan katılımcıların sosyal mesafe kuralı gözetilerek aralıklarla durduğu görüldü. - İSTANBUL