TURGUT ÖZAL'A KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA ANMA - Son Dakika

Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü nedeniyme Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Törende koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişi yer aldı. Törene Turgut Özal'ın oğulları Ahmet Özal ve Efe Özal'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri katıldı. Törende katılımcıların sosyal mesafe kuralı gözetilerek aralıklarla durduğu görüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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