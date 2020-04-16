Turgut Özal ile Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümü - Son Dakika
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Turgut Özal ile Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümü

7 saat önce

Malatya kent protokolü, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Malatya Belediye Başkanlığı görevini yürütürken evine gönderilen bombalı paketle katledilen Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turgut Özal ile Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümü, System.String[]

Malatya kent protokolü, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Malatya Belediye Başkanlığı görevini yürütürken evine gönderilen bombalı paketle katledilen Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, mesajında, medeniyet tarihine iz bırakan bilim, sanat, devlet ve siyasi şahsiyetleri yetiştiren Malatya'nın bağrından çıkan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eski belediye başkanı Hamit Fendoğlu'nu vefat yıl dönümlerinde rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nun önce Malatya, sonra Türkiye'de demokratik sağduyu ve toplumsal mutabakat noktasında birlik ve beraberliğin sağlanmasında öncü olduklarını aktaran Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye çağ atlatan ekonomik ve siyasal kalkınma hamlelerini gerçekleştiren Turgut Özal, kuşkusuz demokrasi, insan hakları ve özgürlükler alanında gerçekleştirdikleriyle milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Turgut Özal, Malatyamızın yetişmiş bir evladı olarak, Türk siyasi hayatında ilham kaynağı olmuş, her alanda öncülük ettiği köklü değişim ve dönüşümlerle dünyanın da büyük takdirini kazanmıştır.

Türk demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden biri olan 17 Nisan 1978 tarihinde gelini ve iki torunu ile faili meçhul bir suikastle şehit edilen Malatya Belediyesi eski başkanlarından Hamit Fendoğlu, anti demokratik zihniyetin baskıları karşısında gösterdiği cesaret ve kararlılıkla daima minnetle anılacaktır. Yaşamış olduğu sürece kendini memleketine ve ülkesine hizmete adayan Hamit Fendoğlu'nun mirası bugün de kalbimizde yaşayacaktır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise 17 Nisan tarihinin hem Malatya, hem de Türkiye tarihinde önemli bir gün olduğunu belirterek, bu tarihte hem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat ettiğini, hem de eski Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ile gelini ve iki torununun katledildiğini belirtti.

Ağbaba, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın Malatya'nın, İsmet İnönü'nün ardından yetiştirdiği en önemli siyasi kimliklerden biri olduğunu aktararak, "Her Malatyalı için önemli bir değer olan Turgut Özal'ı saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Ağbaba, Hamit Fendoğlu suikastı aydınlatılmadan 12 Eylül ile hesaplaşmanın mümkün olmayacağını bildirdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise 17 Nisan 1978 tarihinde bombalı saldırı sonucu gelini ve 2 torunu ile şehit olan eski Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nu rahmetle andığını belirtti.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ise Türkiye'nin gelişmesinin önünde engel olan birçok tabuyu ortadan kaldıran ve ülkenin dünya ile yarışır hale gelmesinde büyük emeği olan Turgut Özal ile Hamit Fendoğlu'nu rahmetle ve minnetle andığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Turgut Özal, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 04:06 Kaynak: AA

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