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Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı - Son Dakika

Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı

11.12.2021 12:21
Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Hastane Afet Planı kapsamında Deprem, Yangın, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Hastane Afet Planı kapsamında Deprem, Yangın, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi ve Hastane Afet Planı (HAP) Başkanı Prof. Dr. Ali Beytur, Hastane Afet Planı Olay Yönetim Ekibi, hastane personeli ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu belirterek, "Bugün deprem, yangın, kimyasal biyolojik radyoaktif ve nükleer bir afet karşısında yapacaklarımızın tatbikatını gerçekleştireceğiz. 2019 yılında kısmi bir yangın ve geçen yıl da bir deprem felaketi yaşadık. Her iki afette de personelimiz başarılı bir sınav verdi. Unutmamalıyız ki afetler hayatın bir gerçeği ve bizler deprem bölgesinde yaşıyoruz. Her an bir deprem olacakmış gibi hareket etmemiz gerekmekte. Bu nedenle bu tür afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Tatbikatımızın verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyor ve herkese kolaylıklar diliyorum" dedi.

Senaryo gereği merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan ve çevre illeri de etkileyen 35 saniyelik 6.2 büyüklüğündeki bir deprem sonrası ortaya çıkabilecek koşullarının tasarlandığı tatbikatta; Hastanenin ikinci katında kısmen yıkılma olduğu, enkazlar arasında personel, hasta ve hasta yakınlarının olduğu, bodrum katta 2 kimyasal malzeme deposunda kısmen yıkılmanın meydana geldiği ve keskin kokuların geldiği ve depo çalışanlarının etkilendiği, hastane ikinci katında bulunan Gastroenteroloji servisinde yangın meydana geldiği, hastane acil servisinde Kale ilçesinden çok sayıda yaralıların ve EX'lerin geldiği kurgularına yer verildi.

Tatbikat, destek ve katkılarından dolayı Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, Malatya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Malatya Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Turgut Özal Tıp Merkezi Arama Kurtarma Ekibi, Turgut Özal Tıp Merkezi KBRN ekibine teşekkür edilmesinin ardından sona erdi. - MALATYA

Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı
Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı
Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı
Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı

Tıp Merkezi, Turgut Özal, Hastane, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı - Son Dakika
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