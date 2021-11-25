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TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ, YERLİ AŞI İÇİN GÖNÜLLÜLERİ BEKLİYOR - Son Dakika

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ, YERLİ AŞI İÇİN GÖNÜLLÜLERİ BEKLİYOR

25.11.2021 18:45

MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Turkovac aşılama çalışması devam ederken, yerli aşı için gönüllüleri bekliyor.

MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Turkovac aşılama çalışması devam ederken, yerli aşı için gönüllüleri bekliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yerli aşı Turkovac için pilot iller arasında yer alan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gönüllü aşılama merkezi kuruldu. Turkovac yerli aşı olmak isteyen vatandaşlar aşı merkezine giderek aşısını vurdurmaya devam ediyor.

Turgut Özal Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Bayındır, Etik Kurul izinleri alındıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın izniyle Türkiye Sağlık Ürünleri Enstitüsü sorumluluğunda ülkede bir çalışma başlatıldığını belirterek, İki Sinovac yaptıran ve daha sonra üçüncü dozunu yaptırmayı düşünen gönüllerimize ya Sinovac, ya da Turkovac bizim kendi aşımız olan Turkovac aşısını gönüllülere yapmaya başladık. Malatya'da Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bu uygulama başlatıldı, çalışmaya başladık. Halen devam ediyoruz. Umarım çalışma sonrasında gerekli sonuçları akademik ve bilimsel düzeyde yüksel bir şekilde sonuçlarımızı bilim dünyası ile paylaşırız. Vatandaşlarımızın arasında bir kısmında Turkovac aşısını bekleyenler var. Bu Turkovac aşısını yaptırmayı düşünenler var. Ama bizim çalışmamız şuanda 18- 60 yaş arasında. Daha önce iki Sinovac aşısı yaptırıp üçüncü dozunu Sinovac veya Turkovac yaptırmayı düşünen gönüllülerimiz için açılmış durumda. Bu şekilde devam ediyoruz dedi.

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ, YERLİ AŞI İÇİN GÖNÜLLÜLERİ BEKLİYOR
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ, YERLİ AŞI İÇİN GÖNÜLLÜLERİ BEKLİYOR
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ, YERLİ AŞI İÇİN GÖNÜLLÜLERİ BEKLİYOR
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ, YERLİ AŞI İÇİN GÖNÜLLÜLERİ BEKLİYOR

Turgut Özal, Tıp Merkezi, TURKOVAC, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ, YERLİ AŞI İÇİN GÖNÜLLÜLERİ BEKLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ, YERLİ AŞI İÇİN GÖNÜLLÜLERİ BEKLİYOR - Son Dakika
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