Turgut Özal Tıp Merkezinde 2019'da 590 organ nakli gerçekleştirildi - Son Dakika

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2019'da aralarında yabancı hastaların da bulunduğu 590 kişiye organ nakli gerçekleştirildi.

Karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada bulunan merkez gerçekleştirdiği organ nakileri ile adından söz ettiriyor. Merkezde geçen yıl 277 karaciğer, 242 kök hücre ve kemik iliği, 35 kornea, 30 böbrek, 3 ince bağırsak 3 de pankreas nakli yapıldı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un sağlık hizmetleri açısından yoğun geçtiğini belirtti.

Sağlık hizmetini aksatmadan vatandaşlara titizlikle hizmet verdiklerini ve birçok alanda Türkiye'nin sayılı sağlık merkezlerinden olduklarını dile getiren Beytur, "Geçen yıl yaklaşık 878 bin hastaya poliklinik hizmeti verildi, 80 bin hastamız yatarak tedavi edildi, 60 bin hasta ise ameliyat edildi. Yoğun bakım servisimizde 12 bin hasta tedavi edildi, bu çok önemli rakam. Yoğun bakım olarak bölgenin en kapsamlı sağlık merkeziyiz. Bizim amacımız hastaların tedavilerini Malatya'da sağlamak." dedi.

"Karaciğer nakil sayımız toplam 2 bin 646'ya ulaştı"

Yurt içinden ve dışından gelen hastalara da sağlık hizmeti verdiklerine vurgulayan Beytur, şöyle devam etti:

"Hastanemize sağlık turizmi kapsamında 35 farklı ülkeden hasta geliyor. Geçen yıl bu kapsamda 342 hastayı tedavi ettik. ABD'den, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinden hastamız var. En fazla Azerbaycan'dan hasta geldi. Kök hücre ve kemik iliği naklinde atılım yaptık. 222 erişkin 20 çocuk hasta olmak üzere 242 hastaya kök hücre ve kemik iliği nakli yaptık. Türkiye'nin en fazla kök hücre ve kemik iliği nakli yapan merkez Turgut Özal Tıp Merkezidir. Bunu yapmak kolay değil, nakil ekibinin dışında laboratuvar hizmeti de önem kazanmakta. Bu nedenle ülkenin en büyük aferez ve doku tipleme laboratuvarı bizim hastanemizde bulunmakta. Karaciğer naklinde ise 277 hastaya karaciğer nakli yapıldı. Karaciğer nakil sayımız (2002'den bu yana ) toplam 2 bin 646'ya ulaştı."

Prof. Dr. Ali Beytur, sağlık merkezi olarak aynı anda birden fazla hastaya kemik iliği ve karaciğer naklini başarıyla yaptıklarını hatırlatarak, "15 Ağustos ve 30 Eylül tarihlerinde aynı gün içerisinde 7 ayrı hastaya kök hücre ve kemik iliği nakli yapıldı. 12 Haziran'da ise 5 canlı vericili karaciğer nakli aynı anda yapıldı. Bu dünyada ilk yapılan bir olaydı, hastalarda şifayla taburcu edildi." diye konuştu.

"Titiz çalışan bir ekibimiz var"

Prof. Dr. Ali Beytur, kemik iliği ve karaciğer nakilleri dışında sağlık merkezinde farklı organ nakillerinin de yapıldığına işaret ederek "Bugüne kadar toplamda 7 hastaya, geçen yıl ise 3 hastaya ince bağırsak nakli yapıldı. İnce bağırsak nakli özellikli ve zor bir ameliyat. Pankreas naklini ise ilk kez geçen yıl 26 Nisan'da yaptık. Toplamda 3 hastaya pankreas nakli yaptık ayrıca geçen yıl Türkiye'de yapılan tüm pankreas nakilleri hastanemizde yapıldı. 35 hastaya kornea (göz), 30 hastaya ise böbrek nakledildi. Böbrek ve kornea nakillerinde de titiz çalışan bir ekibimiz var." diye konuştu.

"Geçen yıl 7 milyon 668 bin 636 test çalışıldı"

Laboratuvar olarak 11 farklı branşta hizmet verdiklerini aktaran Beytur, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 7 milyon 668 bin 636 test çalışıldı. Bu oldukça yüksek bir rakam çünkü laboratuvar malzemelerinin hemen hemen tamamını dövizle yurt dışından almaktayız. Bu rakamın yüksek olmasının bir nedeni sevk zinciri uygulanmadığı için her hasta direkt olarak hastanemize başvurabilmekte. Başka hastanelerde ve illerde yaptırdığı tetkikleri bir de TÖTM'de teyit etmek istemekte. Bu hastanemize olan güveni gösterdiği için güzel bir şey olarak düşünülebilir ama ülke olarak döviz kaybına yol açıyor."