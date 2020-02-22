Turgut Özal Üniversitesi Beylerderesi kampüs inşaatı yükseliyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgut Özal Üniversitesi Beylerderesi kampüs inşaatı yükseliyor. - Son Dakika

Turgut Özal Üniversitesi Beylerderesi kampüs inşaatı yükseliyor.

7 saat önce

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Beylerderesi kampüs inşaatı hızla yükseliyor.

Turgut Özal Üniversitesi Beylerderesi kampüs inşaatı yükseliyor., System.String[]

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Beylerderesi kampüs inşaatı hızla yükseliyor.


Malatya merkez ilçe Battalgazi yerleşkesinde, 2018 yılında eğitime açılan Turgut Özal Üniversitesi için merkez ilçe Yeşilyurt Beylerderesi mevkiinde de başka bir kampus için inşaat çalışması devam ediyor. Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Aysun Bay Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, diğer ilgili ve yetkililer, Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Beylerderesi kampüs inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.


Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut, inşaatın son durumu hakkında bilgiler aktardı. - MALATYA

Turgut Özal Üniversitesi, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı
Canan Karatay'dan ezber bozan koronavirüs sözleri: Senelerdir birlikte yaşıyoruz, dünyayı korkutacak bir olay değil Diyarbakır'da husumetli aileler düğünde birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü BBC'nin temizlik işçisi dediği kadının lüks yatta eğlendiği görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 01:11:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgut Özal Üniversitesi Beylerderesi kampüs inşaatı yükseliyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]