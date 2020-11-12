Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin adı değişti - Son Dakika

Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin adının Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirildiği bildirildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, hastanemiz ve Turgut Özal Üniversitesi arasında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ilgili maddesi ve 4 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İş Birliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine işaret edildi.

Açıklamada bu çerçevede, Sağlık Bakanlığının 9 Ekim 2020 tarihli yazısı ile bakanlık makamından alınan 2 Eylül 2020 tarihli onaya istinaden, "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Hastanelerin Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" hükümleri doğrultusunda sağlık tesisi adının güncellenmesi nedeniyle hastanenin isminin "T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi" olarak tescil edildiği belirtildi.