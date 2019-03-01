Son Dakika Haberleri: Turgut Özal Üniversitesi'nde Yangın Tatbikatı

Turgut Özal Üniversitesi'nde Yangın Tatbikatı

32 dakika önce

Turgut Özal Üniversitesi Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu itfaiyecilik bölümü mezunları tarafından yangın ve kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Turgut Özal Üniversitesi'nde Yangın Tatbikatı, System.String[]
Turgut Özal Üniversitesi Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu itfaiyecilik bölümü mezunları tarafından yangın ve kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği tatbikatı Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, Belediye Başkanı Vahap Küçük ve MYO Müdürü Dç. Dr. Ünal İspir izledi.

Okul konferans salonunda konuşmalardan sonra okul bahçesinde yangın söndürme tatbikatı ve akabinde yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikat Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz ve Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün yakılan ateşi söndürmesi ile sona erdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:09 Kaynak: İHA

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