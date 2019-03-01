Turgut Özal Üniversitesi'nde Yangın Tatbikatı
32 dakika önce
Turgut Özal Üniversitesi Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu itfaiyecilik bölümü mezunları tarafından yangın ve kurtarma tatbikatı düzenlendi.
Turgut Özal Üniversitesi Vahap Küçük
Meslek Yüksek Okulu itfaiyecilik bölümü mezunları tarafından yangın ve kurtarma tatbikatı düzenlendi. Malatya
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği tatbikatı Doğanşehir
Kaymakamı Murtaza Ersöz, Belediye Başkanı Vahap Küçük ve MYO Müdürü Dç. Dr. Ünal İspir
izledi.
Okul konferans salonunda konuşmalardan sonra okul bahçesinde yangın söndürme tatbikatı ve akabinde yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikat Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz ve Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün yakılan ateşi söndürmesi ile sona erdi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:09 Kaynak: İHA
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