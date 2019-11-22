Turgut Özal Üniversitesinde Öğretmenler Günü etkinliği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması kapsamında, Milli Eğitim eski Bakanlarından Metin Emiroğlu için Vefa Günü düzenleyeceklerini ifade etti.



24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde görev yapan akademik ve idari personel için düzenlenen etkinliğe Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, akademik ve idari personeller katıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, akademisyenlerinde aynı zamanda birer öğretmen olduğunu belirterek, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi yeni bir üniversite olmakla beraber, hakikaten gelişen ve fark oluşturan bir üniversite olacak. Onu biliyor ve uygulamalarını görüyoruz. Rektörümüz Aysun Bay Karabulut'un çabası, gayreti, ekibinin gayreti ve çalışması ve akademik kadronun çabası İnşallah en kısa zamanda Turgut Özal'ın ismine yakışır bir noktaya geleceğine inanıyoruz" dedi.



Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde akademik ve idari personelle bir araya geldiklerini belirterek, akademisyenlerin Öğretmenler Gününü tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Üniversitemizin yerleşkesi henüz yeni gelişiyor, sosyal tesislerimiz artıyor. Üzerimize düşeni yapmaya, öğrencilerimize güzel imkanlar sağlayacak şekilde alt yapımızı güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.



Akademisyenlerin eğitim camiasında birer nefer olduğunu belirterek katkılarından dolayı teşekkür eden Karabulut, "24 Kasım Öğretmenler Gününde güzel bir etkinliğimiz var. Üniversitemizin gururla adına taşıyan merhum Turgut Özal döneminde Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan Metin Emiroğlu'nu üniversitemizde konuk edeceğiz. Metin Emiroğlu Vefa Günü düzenleyeceğiz. Etkinliğimizde ayrıca tiyatro gösterisi olacak. 24 Kasım Pazar Günü saat 13.30'daki programımıza herkesi davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA