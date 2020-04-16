Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümü - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nu rahmetle andığını belirtti.

Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nun Türkiye siyaseti için önemli insanlar olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Merhum Özal, Türkiye'ye değer katan hizmet ve icraatlarının yanı sıra karanlık ve buhranlı yılların ardından ülkemizde demokrasinin tekrar canlanması noktasında büyük katkı sağlamış ve aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olmuştur. Hamit Fendoğlu, Türk siyasetine mertliği ile damga vurmuştur. Halkımızın kalbinde müstesna bir yer edinen Malatya eski milletvekili ve Malatya Belediyesi eski Başkanı Hamit Fendoğlu'nu ve olayda hayatını kaybeden yakınlarını rahmetle anıyor, haince yapılan saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz."

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nun Malatya için önemli değerler olduğunu aktardı.

Turgut Özal'ın ülkenin gelişmesi ve kalkınması için gösterdiği çabanın milletçe takdir edildiğini ifade eden Çalık, şunları kaydetti:

"8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal, bölge halklarını aydınlatan siyasi anlayışıyla şehrimiz için gurur kaynağı olmuştur. Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen 8. Cumhurbaşkanımız, her zaman değerli hizmetleriyle anılacak ve hayırla yad edilecektir. Hamid Fendoğlu gelini ve iki torunu ile 1978 yılında uğradığı menfur bir saldırı sonucunda şehit olmuş ve Türkiye'nin siyasi tarihinin en karanlık günlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Yiğitliğiyle milletimizin gönlünde her zaman önemli yeri olan şehit Hamido, ülkemizin huzurunu kaçırmak isteyenlere, demokrasiyi hiçe sayanlara karşı cesur duruşuyla daima minnetle anılacaktır."

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nu ölüm yıllarında rahmetle andığını belirtti.

Turgut Özal'ın gelecek kuşaklara temiz bir siyaset bıraktığını aktaran Güder, şunları kaydetti:

"Çileli, zor siyasi bir mücadelenin sonunda rahmete kavuşan Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında tekrar anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Hamit Fendoğlu'nun Malatya'da Belediye Başkanı seçilmesine tahammül edemeyen millet düşmanları çareyi barutun kokusunda aradılar. Mertliği, cesareti, halk adamı, gönül insanı olan efsane Başkan Şehit Hamit Fendoğlu'nu şahadetinin 42. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."