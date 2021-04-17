Turgut Özal vefatının 28'inci yıldönümünde şiirle anılıyor

28. YILDÖNÜMÜNE ÖZEL
1993 yılında aramızdan ayrılan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28'inci yıldönümünde çok özel bir çalışmayla anılıyor. Özal'ın anısına "Bir Şiir İstiyorum" adlı bir şiir albümü hazırlandı. Albümde Turgut Özal'ın gençliğinde kaleme aldığı "Bir Şiir İstiyorum" ve oğlu Ahmet Özal'ın yazdığı "Güvenme Taş Kalbine" adlı şiirlere yer verildi.
DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINDA
"Bir Şiir İstiyorum"un müziği Traditional, düzenlemesi Ozan Sarıboğa ile Utku Barış Andaç'ın imzalı. "Güvenme Taş Kalbine" adlı şiirin müziği ve düzenlemesi ise Ozan Sarıboğa'ya ait. Her iki şiiri de Ahmet Özal'ın okuduğu albüm, Avrupa Müzik markasıyla dijital platformlarda yayınlandı.
İŞTE O ŞİİR
GÜVENME TAŞ KALBİNE
Güvenme taş kalbine, ağlattığın kadar bir gün ağlarsın
Merak etme, hayatın sana sunduğu acıların da sonu vardır
Bir gün sımsıcak bir nefes çarparsa o taş kalbine
Ağlamak ister gözlerin sen istemesen de
Üzülme kötü bir duygu değildir bu
Seven gözlerden gelen damlalar
Denizlerin hediyesi inciler kadar muhteşemdir
Bırak gözlerimi ağlasın damlalar
O inci güzeli damlaları bana ver benim olsun
İnan sevgilim boğulup ölsem de gözyaşının selinde
Şikayetçi olmam senden mahşerde
Bu can Yaradan'dan sonra senin olsun
Sana ebediyen hediyem olsun
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