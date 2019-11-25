Son Dakika Haberleri: Turgut Reis mahallesindeki yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Turgut Reis mahallesindeki yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Turgut Reis mahallesindeki yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

6 saat önce

Kayseri'de, Turgut Reis mahallesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Turgut Reis mahallesindeki yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi, System.String[]

Kayseri'de, Turgut Reis mahallesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Turgutreis mahallesi Birgül sokakta bulunan apartmanın beşinci katında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri girdikleri evin içerisinden dumandan etkilenen bir kişiyi dışarı çıkararak 112 ekiplerine teslim etti.


Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, polis olayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
Çiğdem'i öldüren sevgilisi: Saçının teline zarar gelmesini istemezdim Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:46:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgut Reis mahallesindeki yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]