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Turgut Reis mahallesindeki yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
6 saat önce
Kayseri'de, Turgut Reis mahallesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
Kayseri'de, Turgut Reis mahallesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Turgutreis mahallesi Birgül sokakta bulunan apartmanın beşinci katında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri girdikleri evin içerisinden dumandan etkilenen bir kişiyi dışarı çıkararak 112 ekiplerine teslim etti.
Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, polis olayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ
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