Turgut Reis Ortaokulu Öğrencilerinden Kütüphaneye Ziyaret - Son Dakika

15 Haziran 2021 Salı günü Turgut Reis Ortaokulu Öğretmeni Halime Çetin eşliğinde Barbaros Kütüphanesi'ni ziyaret eden öğrenciler, kütüphane faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kitap okumanın önemine vurgu yapılan ziyarette kütüphaneye de üye olan öğrenciler, okuma saati etkinliği gerçekleştirdi.

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