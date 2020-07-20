Turgut Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika

Turgut Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

Muğla'nın Marmaris ilçesine 30 kilometre mesafedeki turistik Turgut Mahallesinde bulunan doğa harikası şelale ziyaretçi akınına uğruyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 30 kilometre mesafedeki turistik Turgut Mahallesinde bulunan doğa harikası şelale ziyaretçi akınına uğruyor.

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Sıcakların iyice artması ile tatil için Marmaris'i tercih eden tatilciler şehir merkezi ve plajlar dışında alternatif yerlere yöneldi. Marmaris'in Turgut köyünde yer alan ve yaklaşık 4 metrelik bir yükseklikten akan şelale özellikle sıcak yaz aylarında ziyaretçilerin popüler uğrak noktası durumuna geldi. Marmaris'e gelen yerli turistler sıcak havada şelaleyi ziyaret ederek serinliyor. Günde yaklaşık bin 500 ziyaretçinin geldiği Turgut Şelalesi' nde maske takanların yanı sıra takmayanlar çoğunluktaydı. Gelen ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çekerek şelalenin doğal güzelliğinin tadını çıkardı.

Mardin'den ailesi ile birlikte tatile gelen Yücel Çelik, "Burası çok güzel tam bir doğa harikası, Marmaris plajlarına göre daha kalabalık şaşırdık. Maske takma kuralına pek uyulmuyor insanlar hastalığı unuttu sanırım, ama maske takmak ve sosyal mesafe çok önemli" dedi.

İzmir'den günü birlik tatil için gelen Betül Aydın ise, "İzmir'den geldik, burayı ilk defa görüyorum ve muhteşem bir yer " diyerek kalabalığın onu rahatsız etmediğini ifade etti. - MUĞLA

Marmaris, İzmir, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turgut Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika
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