Turgut şelalesinin işletmecisinden cevap - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesine30 kilometre mesafedeki turistik Turgut Mahallesinde bulunan doğa harikası Şelale'de geçtiğimiz haftalarda bir ziyaretçinin aracına zarar verildiği iddialarına cevap geldi.



Günde yaklaşık bin 500 ziyaretçinin geldiği Turgut Şelalesi'nde Ankara'dan gelen bir ailenin yanlarında yiyecek getirdikleri ve işletmeci ile tartışmalarının sonucunda araçlarına zarar verdiğini iddia ettikleri ve jandarmaya şikayet ettikleri şelalenin işletmecisi Hasan Hüseyin Özdemir tüm iddiaları ret ederek " iftira atıyorlar " dedi.



İşlemeci Özdemir " Olay günü vatandaşlar ellerinde poşetler ve mangal ile geldiler ben de burada mangal yapamayacaklarını yasak olduğunu söyledim. Benimle tartıştılar sonra gezdiler çıktılar. Bir süre sonra aracımı çizmişsiniz diye tekrar geldiler. Benim işletmemin 300 metre ötesine park ettikleri araca ben nasıl zarar veririm. Asla böyle bir şey yapmadım " diyerek kendini savundu.



Ayrıca kendinin bile şelalede mangal yakmadığını ormanı ve yeşil alanı korumanın görevi olduğunu belirten Özdemir, 1993 yılından bu yana işletmeciliğini yaptığı şelale alanındaki işletmelerde asla müşteri ile tartışmayacağını ve bu olayın karalama kampanyası olduğunu söyledi. - MUĞLA