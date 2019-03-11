Turgut'ta Sandık Kurulları Toplandı

AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı tarafından her mahallede düzenlenen sandık kurulu üyeleriyle buluşma programları devam ediyor. Son olarak Turgut Mahallesi'nde düzenlenen sandık kurulu üyeleriyle buluşma programı, önceki dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve İlçe Başkanı Ali Güney'in katılımıyla Turgut Mahallesi ile devam etti. Sandık kurulu üyelerinin eksiksiz katılım sağladığı programda, ilçe yöneticileri ve meclis üyesi adayları da hazır bulundu.

"MİLLETİN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Programda konuşan önceki dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sandık kurulu üyelerinin, parti ve iktidarları açısından önemli görevler yerine getirdiğini belirterek, bu üyelerin parti çalışmalarını bütün seçmene ulaştırmada faaliyet yürüttüğünü bildirdi. İlçe Başkanı Av. Ali Güney de, 'Seçim sandıkta kazanılır' anlayışıyla çalıştıklarını ifade ederek, sandık kurullarının önemine dikkat çekti.