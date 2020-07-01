Turgut Temelli kavşağında trafik rahatlayacak - Son Dakika

Turgut Temelli kavşağında trafik rahatlayacak
Malatya Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğunun yaşandığı D 300 Karayolu ile Turgut Temelli Caddesinin kesiştiği noktada trafiği rahatlatacak düzenleme çalışmalarına başladı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğunun yaşandığı D 300 Karayolu ile Turgut Temelli Caddesinin kesiştiği noktada trafiği rahatlatacak düzenleme çalışmalarına başladı.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde özellikle Turgut Temelli Caddesini kullanan toplu taşıma araçlarının 'yolcu indir bindir' yaptıkları sırada meydana gelen trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak, trafiğin daha rahat akmasını sağlamak için mevcut kaldırım geri çekilerek yolcu otobüsleri için yeni bir alan oluşturuldu. Ayrıca kavşağın batı kolu üzerinden kavşağa dahil olarak U dönüşü yapmak isteyen toplu taşıma araçlarının herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için ana yol ile tali yol arasında bulunan refüj daraltılarak yeni bir sinyalizasyon çalışması gerçekleştirilmektedir. Bu planlama ile toplu taşıma araçları trafiği aksatmadan hareketlerini tamamlayacaklar. Bu çalışmaların yanında tali yolda yapılan planlama ile mevcutta bulunan araç park cebinin yaklaşık 15 metre daha uzatılarak cadde üzerinde yapılan parkların engellenmesi ve trafiğin iki şerit olarak akması amaçlanıyor. Yapılan tüm bu çalışmalar sayesinde kavşağın hizmet düzeyinin rahatlatılması düşünülüyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:51 Kaynak: İHA
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