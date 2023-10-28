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Yalı Çapkını dizisine taze kan! Teşkilat'ın yıldızı Turgut Tunçalp kadroda - Son Dakika

Yalı Çapkını dizisine taze kan! Teşkilat'ın yıldızı Turgut Tunçalp kadroda

Son Güncelleme: 28.10.2023 17:06

Teşkilat dizisindeki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Turgut Tunçalp, Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil oldu.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı, Beril Pozam ve Öznur Serçeler'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor. Son olarak Teşkilat'ta oynayan Turgut Tunçalp, dizinin kadrosuna katılıyor.

ÖZEL HAYATIYLA DİKKAT ÇEKECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Turgut Tunçalp dizide Buse Buçe Kahraman'ın oynadığı Pelin'in dayısını oynayacak. Tunçalp, mafyatik duruşu ve ilginç özel hayatıyla diziye çok etkili bir soluk getirecek. Tunçalp'in yanı sıra oyuncu Sema Gültekin de kadroya dahil oldu. Yalı Çapkını'nda dayının kızı Pırıl'ı ise Büşra Alnıtemiz oynuyor. Alnıtemiz, dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Öte yandan oyuncu Sema Gültekin de ilerleyen bölümlerde diziye dahil olacak.

Turgut Tunçalp, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu
Turgut Tunçalp, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu
Büşra Alnıtemiz
Turgut Tunçalp, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu
Sema Gültekin

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Son Dakika Eğitim Yalı Çapkını dizisine taze kan! Teşkilat'ın yıldızı Turgut Tunçalp kadroda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalı Çapkını dizisine taze kan! Teşkilat'ın yıldızı Turgut Tunçalp kadroda - Son Dakika
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