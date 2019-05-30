Son Dakika Haberleri: Turgut Uçar anısına turnuva
Son Dakika Spor Haber

Turgut Uçar anısına turnuva

1 saat önce

ALTINORDU ve Trabzonspor, geçen Şubat ayında aramızdan ayrılan teknik direktör Turgut Uçar'ın anısını yaşatmak adına dev bir futbol turnuvası düzenleyecek.

Turgut Uçar anısına turnuva, System.String[]

ALTINORDU ve Trabzonspor, geçen Şubat ayında aramızdan ayrılan teknik direktör Turgut Uçar'ın anısını yaşatmak adına dev bir futbol turnuvası düzenleyecek. İzmir futbolunun unutulmaz ismi Turgut Uçar için Altınordu ve yıllarca formasını giydiği Trabzonspor kulüpleri el ele verdi. İki kulübün ortak düzenleyeceği uluslararası, "Turgut Uçar Trabzon Cup", 29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Dev turnuvada 9-12 yaş kategorilerinde 120 takımı bir araya getirmek için çalışmalar başlatıldı.
Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapılacak Turgut Uçar Trabzon Cup'a Trabzonspor ve Altınordu'nun yanı sıra bir çok Süper Lig takımı akredite oldu. Yurt dışından ise Dinamo Tiflis ve Brommapojkarna ekipleri başta olmak üzere önemli futbol akademilerinin katılımı kesinleşti. Milli takımlar düzeyinde destek gören ve takip edilen bu anlamlı turnuvaya Uçar'ın formasını giydiği Altay, Karşıyaka, Balıkesirspor, Gaziantepspor ve Soma Linyitspor gibi ekipler de davet edildi. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:21 Kaynak: DHA
Futbol, Trabzonspor, Altınordu, Turgut Uçar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diagne bombayı patlattı: Juventus ile temas halindeyim Ozan Kabak için resmi açıklama: Elimizde tutmamız zor Telekom'u geçen Fenerbahçe, play-off yarı finalinde TOFAŞ'ın rakibi oldu Galatasaraylı Muğdat Çelik, Sivasspor yolunda!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 12:52:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgut Uçar anısına turnuva
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]