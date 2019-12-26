Turgut Yetük, Yahyalıspor'da - Son Dakika
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Turgut Yetük, Yahyalıspor'da

6 saat önce

Yahyalıspor, ligin ikinci yarısı öncesi transfer çalışmalarına start verdi.

Turgut Yetük, Yahyalıspor'da, System.String[]

Yahyalıspor, ligin ikinci yarısı öncesi transfer çalışmalarına start verdi.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor, Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor forması giyen kanat oyuncusu Turgut Yetük ile her konuda anlaştı.


Sezon başında Kayseri OSB Atletikspor'dan Esen Makina Belsinspor'a transfer olan tecrübeli oyuncu ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından BAL ekibi Yahyalıspor'a transfer oldu. Devre arası ilk transferini gerçekleştiren Yahyalıspor, 2-3 oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor. Ligin ikinci yarısında Yeşil-Beyazlı formayı giyecek olan Turgut Yetük, Yahyalıspor forması ile başarılı olmak istiyor.


1989 doğumlu başarılı oyuncu Turgut Yetük daha önce, Organize Sanayispor, Yeni DSİspor, Kütahya Sera Şekerspor, Talasgücü Belediyespor, 1867 Simav Spor, Eskişehir Demirspor, Belediye Kütahyaspor, Dumlupınar Üniversitesi Spor, Eskişehir Yunus Emre Spor, Kayseri Sağlıkspor, 1920 Maraşspor, Kayseri OSB Atletikspor ve son olarak Esen Makina Belsinspor forması giyen Yetük, ligin ikinci yarısında Yahyalıspor forması ile mücadele edecek. - KAYSERİ

Kayseri, OSB, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:24 Kaynak: İHA
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