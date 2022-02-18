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Turgut Zaim'in yağlıboya tablosu ilgi çekiyor - Son Dakika

Turgut Zaim'in yağlıboya tablosu ilgi çekiyor

18.02.2022 20:04
Turgut Zaim'in yağlıboya tablosu ilgi çekiyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Kültür Evi Müzesinde sergilenen ünlü ressam Turgut Zaim'in Yörükleri konu alan yağlıboya tablosu ilgi görüyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Kültür Evi Müzesinde sergilenen ünlü ressam Turgut Zaim'in Yörükleri konu alan yağlıboya tablosu ilgi görüyor.

Beypazarı'nda yapılan çalışma sırasında bir evin çatısında bulunan tablo, müzede sergilenmeye başlandı.

Yetkililer tarafından müzede bulunan nadide eserler arasında olduğu belirtilen yağlıboya tablosuna ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Tuval üzerine yağlıboyayla yapılan tabloda, Yörükleri konu alan figürler ile yöresel giysili insanlar bulunuyor.

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Beypazarı, Ressam, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turgut Zaim'in yağlıboya tablosu ilgi çekiyor - Son Dakika


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