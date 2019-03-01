Turgutalp Mahallesi Semt Sahasına Kavuştu

Bölgenin çehresini değiştiren, sosyal açıdan da mahalle sakinleri için yeni bir yaşam alanı olan semt sahası açılışa gelen misafirlerden tam not aldı.

İLK KAMERALI PARK UYGULAMASI HAYATA GEÇTİ

Şehrin dört bir tarafında dinlenme mekanları, otopark alanları, çocuk parkları, koruluk alanları vb. sosyal donatı alanları oluşturarak İnegöl'e artı bir değer katmaya çalışan İnegöl Belediyesi, küçük dokunuşlarla büyük farkındalıklar ortaya koymaya devam ediyor. Turgutalp Mahallesi Marmara Sokakta işlevselliğini kaybetmiş olan çocuk oyun alanı revize edilerek, 1445 metrekare alan üzerinde oluşturulan 16 araçlık otopark alanı, çocuk oyun alanı, fitness alanı, çok amaçlı saha( futbol ve basketbol için), ağaçlık alan ve sert zemin oturma alanından oluşan semt sahasının açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Ayrıca açılışı gerçekleştirilen alanda ilk defa kameralı park uygulamasının hayata geçmesiyle kamu malına zarar vermek isteyen kötü niyetli kişilerin önüne de geçilmesi öngörülüyor.

Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen açılış törenine; İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, il ve ilçe parti yöneticileri ile mahalle sakinleri katılım gösterdi.

ŞEHRİMİZE SEMT SAHALARI KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Açılış konuşmalarıyla başlayan törende, Belediye Başkanı Alper Taban davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Taban, "Göreve geldiğimiz günden beri vatandaşlarımızın fikrini, düşüncesini, önerilerini, istek ve talepleri ne varsa toplamaya çalışıyoruz. Esasında bugün açılışını yaptığımız semt sahasının bir hikayesi var. Mahalle sakinlerinden bir hanımefendi beni arayarak buraya gelir misin başkanım dedi. Bizlerde, çalışma arkadaşlarımızla bu alana gelerek burada tespitler yaptık. Çocuklarımızın dar bir alanda oyun oynamaya çalıştığını gördük. Zaten 5 noktaya semt sahası kazandırma adına çalışmalarımıza başlamıştık. O gün çocuklarımıza ve mahalle sakinlerimize söz vermiştik ve bugünde bu sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buranın geçtiğimiz semt sahalarından bir farkı var. Bu semt sahasını oluştururken büyüklerimiz bizden bir şey istedi. Lütfen parklarımız güvenli olsun. Kötü niyetli kişilerin zarar vermemesi için bu alana kamera sistemi koyulmasını bizden istemişlerdi. Bizde ilgili müdürlüklerimizin ortak çalışmasıyla ilk defa burada kameralı park uygulamasını başlatmış olduk. İnşallah bundan sonrada bu uygulamayı diğer parklarımıza da yayarak, kamu mallarına zarar vermek isteyen kötü niyetli kişileri bu kamera sistemleriyle tespit ederek gerekli cezaları almalarını sağlamış olacağız."

"YENİ DÖNEMDE SİZLERİN KARŞISINA DAHA GENÇ VE DİNAMİK BİR EKİPLE GELİYORUZ"

Yeni dönemde İnegöl'ün eksiklerini bir bir tamamlayarak vatandaşların daha mutlu bir şehirde yaşamalarını sağlayacaklarını ifade eden Başkan Taban, "Yeni dönem için tüm hazırlıkları yaptık. Sizlerin karşısına daha genç ve dinamik bir ekiple geliyoruz. Bugün açılışını yaptığımız semt sahasının öncelikle Turgutalp mahallemize ve sonrasında şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

PROJENİN DETAYI

Konuşmasının sonunda proje hakkında teknik bilgiler de veren Taban," Söz konusu hazırlanan düzenleme projesi çerçevesinde 1445 metrekare alan üzerinde planlanmış ve projelendirilmiştir. Proje uygulama alanında 16 araçlık 240 metrekarelik otopark alanı, 200 metrekarelik çocuk oyun alanı, 85 metrekarelik fitness alanı, 460 metrekarelik çok amaçlı saha( futbol ve basketbol için), 10 metrekarelik ağaçlık alan ve 450 metrekarelik sert zemin oturma alanı bulunmaktadır. Uygulama alanındaki çeşitli türlerdeki mevcut yetişkin ağaçlar korunmuştur. Projedeki yeşil alanlara görselliği ön planda olan yetişkin ağaçlar dikilmiş ve yeşillendirme çalışmaları alanının tüm kısımlarında tamamlanmıştır. Toplamda 14 adet ağaç dikimi yapılmıştır. Bitkilendirme çalışmasında; çınar ve akçaağaç türleri, ıhlamur ve lale ağacı bitkilerine yer verilmiştir. Yeşil alan çalışmasının dışında kalan bölge için siyah kırmızı ve beyaz renkli parke taş uygulamasına yer verilmiştir. Fitness alanı, çocuk oyun alanı zeminine renkli kauçuk döşeme yapılmıştır. Saha zeminine ise renkli akrilik zemin uygulaması yapılmıştır. Saha etrafına da üzeri ahşap kaplı beton oturma alanı yapılmıştır."

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYADA İLK 10 ÜLKE ARASINA SOKMAK İÇİN UĞRAŞ VERİYORUZ"

Başkan Taban'ın ardından İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. "Belediyemiz çok güzel bir hizmeti vatandaşlarımızla buluşturuyor" sözleriyle konuşmasına başlayan Ala," O sizlerin gönül birlikteliği ile ortaya koyduğu irade ile hem İnegöl'de hem de Türkiye'de neler yapıldığı gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. 2002'den beri Türkiye'yi 3,5 kat Bursa'yı 5 kat büyüttük. Bursa'nın bugün 15 Milyar dolar ihracatı var. Bu oran BM'ye bağlı 100 ülkeden daha fazla. Bursa, 100 ülkeyi geride bıraktı. Bunları sizlerin iradesiyle başarıyoruz. İnegöl'de bugün 50 ilden daha fazla ihracat yapabilen bir ilçemiz. Adı ilçe ama 50 ili geride bırakmışınız. Bunu sizler başarıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Amacımız bu başarı çıtasını daha da yukarılara taşımak. Türkiye'yi dünyada ilk 10 ülke arasına sokmak için uğraş veriyoruz. Bunun için Bursa 15 Milyar dolar olan ihracatını 75 Milyar Dolara çıkarmalı, İnegöl de 1Milyar 200 milyon olan ihracatını 5 Milyar dolara çıkarmalı. Daha da yukarı çıkarmalı. Bunun için bizlere istikrar lazım, inanç lazım, kararlılık lazım ve irade lazım."

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK İSTEYENLERE AMAN VERMEYECEĞİZ"

Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere aman vermeyeceklerini belirten Ala, "15 Temmuz'da bunu yaptık, 17-25 Aralığı bertaraf ettik. Gezi olaylarında, kapatma davalarında, muhtıralarda, 28 Şubat'ta hep önümüzü kesmek isteyenlere aman vermedik. Şimdi de ekonomi adı altında bize saldırmaya çalışıyorlar. Bizler, gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın tam gaz yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize yönelen tüm saldırılara karşı tek yürek mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılış gerçekleştirildi. Ardından protokol üyeleri sahada penaltı atışları gerçekleştirdi. Eğlenceli dakikaların yaşandığı açılış, çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanda yapılan inceleme ve vatandaşlarla sohbet edilmesi ile son buldu.