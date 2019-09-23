Turgutalp Mahallesinde 3 Sokağın asfalt çalışması tamamlandı

Yaz aylarında yoğun tempoyla yapım çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Turgutalp Mahallesinde 3 sokakta devam eden asfalt kaplama ve tretuvar çalışmalarında sona geldi. Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve meclis üyeleriyle birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

ÇOK YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ

İnceleme sonrası bir açıklama da yapan Taban, "Turgutalp Mahallemizde arkadaşlarımızın başlattığı çalışmalarda artık sona geldik. Bizler de yapılan işleri yerinde görmek üzere bir araya geldik. Tabi ki zaman harcıyoruz, emek harcıyoruz, maddi ve manevi anlamda ciddi bir efor sarf ediyoruz şehrimizin gelişmesi ve güzelleşmesi adına. Bu şehrin ihtiyaçlarının ve eksiklerinin biran önce giderilebilmesi adına şehrin her noktasında merkez mahallelerimiz ve kırsal mahallelerimizde çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

YARINIMIZ BUGÜNDEN DAHA GÜZEL OLACAK

Çalışma hakkında bilgiler de veren Taban, "Burada da 3 sokakta asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi. Üniversite, Aşkın ve Özçelik Sokakta toplam 400 metre uzunluğundaki yolda asfalt ve tretuvar uygulamalarımız hayata geçirildi. Yağmur suyu giderleri de tarafımızdan gerçekleştirildi. Beraberinde asfaltın uygulanabilmesi için alt temel malzemeleri ve üst malzemeler ile birlikte yaklaşık 230 bin TL'lik harcamayla sonuca geldik. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eksiklerimizin farkındayız ve bunları gidermek için de ciddi bir azmimiz ve heyecanımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın da bize katkı, destek ve önerileriyle bu eksikleri giderebilmek adına şehrin yapılaşma anlamında, imar anlamında her yönüyle iyileşmesini sağlamak üzere adımlar atıyoruz. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olacak" ifadelerinde bulundu.