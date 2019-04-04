Turgutalp Mahallesine 3 Dönümlük Piknik Alanı

23 yıllık ağaçların gölgesinde ilçe halkına nezih bir ortamda dinlenme ve piknik yapmak için alan oluşturulurken, çalışmanın bölgenin sosyal hayatına da katkı yapması hedefleniyor.

İnegöl Belediyesi, geçmiş dönemlerde oluşturulan koruluk alanlarda ağaçların belli bir yetişkinlik seviyesine ulaşmasının ardından rekreasyon çalışmalarıyla koruluk alanları halka açıyor. Daha önce Alanyurt Yeni Mahallede benzer bir çalışma yapılırken, Turgutalp Mahallesi'nde de Turgutalp Camisi karşısında bulunan koruluk alanın piknik ve sosyal donatı alanı olarak düzenlenmesi için rekreasyon çalışmalarına başlandı.

1996 YILINDA YAPILAN KORULUK, YAŞAM ALANINA DÖNÜŞÜYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki AK Partili yöneticiler, Turgutalp Mahallesi Muhtarı Beşir Alıç ve İnegöl Belediyesi yetkilileriyle birlikte 3000 m2'lik koruluk alanda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Taş zeminden oluşan yürüyüş yolları, piknik alanları, kamelyalar gibi sosyal donatı alanlarının yer alacağı çalışmanın incelemesi sırasında bir açıklama yapan Başkan Taban, "Önceki gün Orhaniye Mahallemizde bir dizi inceleme yapmıştık, bugün de Turgutalp Mahallemizdeyiz. Kaldığımız yerden işlerimizi tamamlamaya, yeni işleri programa almaya devam ediyoruz. Malum bir seçim geçirdik, bu seçim döneminde verdiğimiz beyanları stratejik plan üzerinde hazırlamak üzere çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bugün de Fazilet Sokaktaki koruluk alandayız. Ben seçim sathı mahallinde de bunları sıkça dile getirmiştim; Allah rahmet eylesin Hikmet Şahin hocamız döneminde 300 dönüm alan üzerinde oluşturulan yeşil alanda ilçe halkı olarak sürekli istifade etmeye devam ediyoruz. Yeni yeni alanları, mekanları da özellikle mahalle aralarında yıllar önce adımları atılmış olan bu tür yapıları mahallelerimizin kullanımına sunmak üzere bazı adımlar atmaya çalıştık. Bunun bir örneğini Alanyurt Yeni Mahallede gerçekleştirmiştik. İnşallah bunların sayısını giderek arttırmak istiyoruz. Burada da 1996 yılında oluşturulan koruluk alan, bugün büyüyen ağaçlar sayesinde gölgesinde oturulabilecek duruma gelmiş. Biz de buradaki mahalle halkımızın bundan istifade etmesini istiyoruz" dedi.

RAMAZAN AYINDA VATANDAŞLAR İFTARLARINI BURADA YAPACAK

Çalışmayı ramazan ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini de ifade eden Başkan Taban, "Arkadaşlarımız burada bir rekreasyon çalışması yapıyorlar. Biz de bunları yerinde inceliyoruz. İnegöl'e değer katan bir çalışma yapıldığını bittiğinde hepimiz görmüş olacağız. Ramazan gelmeden yetiştirmeye çalışacağız ve belki de vatandaşlarımız burada iftarlarını yapacaklar. Çaylarını, kahvelerini burada yudumluyor olacaklar" açıklamalarında bulundu.

Taban, çalışma hakkında teknik bilgiler de vererek şöyle konuştu: "3000 m2'lik bir alan üzerinde çalışma projelendirildi. Bu alanı tamamen gözden geçirerek yeni bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Burada aynı zamanda vatandaşların mini bir alanda yürüyüş yapmasını sağlayacağız. Bunun için sert zemin alanlarımızı oluşturuyoruz. Beraberinde yeşil dokuyu tahrip etmeden aynı yapı içerisinde oturma alanları, piknik masalarımızı hayata geçiriyoruz. Etrafındaki tel örgüyü de yeni tip panel çit uygulamalarla değiştirmek istiyoruz. Mahallelerimizde bu tarzda hazır bulunan, yetişmiş ağaçların yer aldığı alanların tespitini yapıp küçük dokunuşlarla mahallelerimize yaşam alanı olarak sunmak istiyoruz. Yapılan hizmetin mahallemize ve ilçe halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."