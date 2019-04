Turgutlar Mahallesinde 2 Bin Fidan Toprakla Buluştu

'Eko Okullar Projesi'ni uygulayan okullardan, 300 kişilik öğrenci ve öğretmenlerden oluşan grup, Turgutlar mahallesinde 2 bin fidanı toprakla buluşturdu. Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün paydaşı olduğu, Uluslararası Çevre Eğitim Programı kapsamında, Eko-Okullar Projesini uygulayan okullardan gelen öğrenciler, öğretmenler ve velileri, Orman Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdiler.Düzenlenen etkinliğe birçok okuldan gelen anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencileri ile idareci, öğretmen ve veliler katıldı. Turgutlar Mahallesinde 2 bin fidan, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü ile Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü organizasyon ile toprakla buluşmuş oldu.Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Bahri Ağaoğlu, ağaçlandırma çalışmalarına her yıl destek verdiklerini vurgulayarak, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eko Okullar ile birlikte Orman Haftası'nda ağaçlandırma etkinliğimizi yapıyoruz. Eko Okulları ile 1999'dan bu yana sürdürdüğümüz birliktelik her yıl gelişerek devam ediyor. Güzel bir çalışma olmanın yanı sıra çocuklar doğayla buluşuyorlar" şeklinde konuştu.Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem etkinlikle ilgili konuşarak, "Eskişehir Eko-Okullar olarak 15 yıldır bu etkinliği düzenliyoruz. Önceki yıllarda Kanlıpınar, Bozdağ, Kocakır, Doğankaya, Takmak, Süpren gibi birçok ağaçlandırma sahasında 10 binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Eskişehir'de Eko-Okullar Projesini yürütmemizde paydaşlarımız Tepebaşı Belediyesine ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, aynı zamanda ağaçlandırma sahası hazırlayıp bize böyle bir imkan sundukları için Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR