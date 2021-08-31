Üye Girişi
Turgutlu 30 Ağustos coşkusunu Ceylan Ertem konseriyle taçlandırdı - Son Dakika

Turgutlu 30 Ağustos coşkusunu Ceylan Ertem konseriyle taçlandırdı

31.08.2021 13:27
Turgutlu 30 Ağustos coşkusunu Ceylan Ertem konseriyle taçlandırdı, System.String[]

Turgutlu Belediyesi Zafer Bayramı'nı Ceylan Ertem konseriyle kutladı.

Turgutlu Belediyesi Zafer Bayramı'nı Ceylan Ertem konseriyle kutladı. Her yaştan Turgutlulunun katıldığı konserde ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, unutulmaz bir gece yaşattı. Koza Kavşağı'ndan başlayan ve binlerce kişinin katıldığı Zafer Yürüyüşü ise geceye damga vurdu.

Turgutlu Belediyesi tarafından hazırlanan iki özel etkinlikle hem Zafer Bayramı doyasıya kutlandı hem de Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinin açılışı görkemli bir şekilde gerçekleştirildi.

İlk olarak Koza Kavşağı'nda başlayan Zafer Yürüyüşü'ne binlerce Turgutlulu katıldı. Ellerinde Türk Bayrakları, bando ve marşlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na yürüyen binler, Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. Zafer Yürüyüşü'ne Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol, Kadın Voleybol takımları teknik ekibi ve oyuncuları, Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi öğrencileri, motosiklet grubu da katıldı. Gecenin finalinde ise ünlü şarkıcı Ceylan Ertem en sevilen şarkılarını Turgutlulular için söyleyerek bayram coşkusunu ikiye katladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın ile birlikte şarkıcı Ceylan Ertem'e 10 adet fidan bağışı ve Turgutluspor forması başta olmak üzere birbirinden özel hediyeler vererek muhteşem konser için teşekkür etti. Başkan Çetin Akın, "Korona virüs salgını bir buçuk yılı aşkın süredir hayatımızı derinden etkiledi. Sevdiklerimizi zamansız ayırdı, özgürlüklerimizi kısıtladı. Çocuklarımız okullarına gidemedi. En önemlisi en mutlu günlerimizi, milli bayramlarımızı coşkulu kutlayamadık. Biliyorsunuz 26 Ağustos'ta başlayan büyük zafer yürüyüşü 30 Ağustos'ta taçlandırılmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından bizlere bu bayram hediye edildi. Bizlere de bu bayramı en coşkulu şekilde kutlamak düşer. Milli bayramları tekrar kutlayabildiğimiz için Rabbime binlerce kere şükrediyorum. Her konuşmamda sosyal mesajlarımızı sizlerle paylaşıyorum. Görüyoruz ki çevremizi temiz tutmadığımızda ne yazık ki ormanlarımızın ve binlerce canlarımızın yandığını gördük. Doğaya karşı saygılı olmadığımızda sel felaketleri yaşandı, hemşehrilerimizi kaybettik. En önemlisi kadınlarımıza yönelik şiddet ne yazık ki hala devam ediyor. Kadına şiddete kesinlikle 'hayır' diyoruz. Sokakta yaşayan can dostlarımızı unutmuyoruz ve mutlaka onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki havaya paramızı atmıyoruz, havai fişek atmıyoruz. Bunun nedenleri var, doğada yaşayan canlılarımız, çocuklarımız var, onları ürkütmüyoruz. En önemlisi de sizlerin parasını 28 aydır nasıl kuruşuna kadar hesap edip harcıyorsak, sizlere hizmet ediyorsak o paranızı havaya atmıyoruz. Böylece bayramlarımızı çok coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Sevgili Ceylan Ertem'de böyle güzel ve anlamlı gecede bizimle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 99. yılını can-ı gönülden kutluyorum" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Turgutlulular ile birlikte kutlamaktan dolayı çok mutlu olduğu ifade eden Ceylan Ertem ise, "Bu özel gecede sizlerle birlikte olmamızı sağlayan değerli Belediye Başkanımız Çetin Akın ve ekibine çok teşekkür ederim. Özellikle fidan bağışı hediyesi beni çok mutlu etti ve duygulandırdı. Bu anlamlı hediye için Başkanımıza ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Gece Onuncu Yıl Marşı ile son bulurken törenlere Kaymakam Ali Yılmaz, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Jandarma Komutanı Halim Karaer, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ve personeli, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları ile protokol üyeleri de katıldı. - MANİSA

Turgutlu 30 Ağustos coşkusunu Ceylan Ertem konseriyle taçlandırdı
Turgutlu 30 Ağustos coşkusunu Ceylan Ertem konseriyle taçlandırdı
Turgutlu 30 Ağustos coşkusunu Ceylan Ertem konseriyle taçlandırdı
Turgutlu 30 Ağustos coşkusunu Ceylan Ertem konseriyle taçlandırdı
Turgutlu 30 Ağustos coşkusunu Ceylan Ertem konseriyle taçlandırdı
Turgutlu 30 Ağustos coşkusunu Ceylan Ertem konseriyle taçlandırdı
Turgutlu 30 Ağustos coşkusunu Ceylan Ertem konseriyle taçlandırdı

Turgutlu Belediyesi, Ceylan Ertem, 30 Ağustos, Turgutlu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Turgutlu 30 Ağustos coşkusunu Ceylan Ertem konseriyle taçlandırdı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 15:23 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor Şarampole uçan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti 14:45 Şarampole uçan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti Dünyaca ünlü Anzer balı, bin 200 liradan satılacak 14:43 Dünyaca ünlü Anzer balı, bin 200 liradan satılacak
Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti 14:12 Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın 14:04 Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak 13:46 Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak
Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak 12:53 Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 12:17 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu

Son Dakika Haberleri
15:25 Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in antrenörlük teklifini kabul etmedi
15:08 Pelin Öztekin'den duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı
15:06 Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı
14:44 Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor
14:17 Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:12 Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti
14:04 Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın
13:45 Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak
13:41 Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş
13:30 Milli Takım, İngiltere'nin kırmızı liste engeline takıldı! 4 yıldız futbolcu, Dünya Kupası Eleme maçında forma giyemiyor
Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in antrenörlük teklifini kabul etmedi Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in antrenörlük teklifini kabul etmedi         
15:26
Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı         
15:06
Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor         
14:44
Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:17
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş         
14:06
Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı         
13:56
Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş         
13:41
Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek         
12:41
Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi         
12:07
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da         
11:39
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti         
11:12
İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış         
11:01
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 15:35:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutlu 30 Ağustos coşkusunu Ceylan Ertem konseriyle taçlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement