Turgutlu 7 Eylül Caddesi Düzenlemesi - Son Dakika
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Turgutlu 7 Eylül Caddesi Düzenlemesi

14.12.2021 18:13

Manisa Büyükşehir Belediyesi, prestij caddeler projesi kapsamında Turgutlu'da önemli bir projenin daha sonuna geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, prestij caddeler projesi kapsamında Turgutlu'da önemli bir projenin daha sonuna geldi. Bu kapsamda Yedi Eylül Caddesi'ndeki değişim ve dönüşüm çalışmaları tamamlandı. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak altyapı çalışmalarının yapılmasının ardından, üstyapı düzenlemelerini de gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu'ya yepyeni ışıl ışıl bir cadde daha kazandırdı. Turgutlu'da önemli bir çalışma daha sonuçlanarak, ilçe halkının kullanımına sunuldu.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Turgutlu 7 Eylül Caddesi Düzenlemesi - Son Dakika


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