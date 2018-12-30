Turgutlu Aat'nin Kesin Kabulü Yapıldı
1 saat önce
MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçe merkezi için 46 milyon TL yatırım bedeli ile inşa ettiği atıksu arıtma tesisinin kesin kabulünü yaparak kendi bünyesinde işletmeye başladı.
MASKİ
Genel Müdürlüğü, Turgutlu
ilçe merkezi için 46 milyon TL yatırım bedeli ile inşa ettiği atıksu arıtma tesisinin kesin kabulünü yaparak kendi bünyesinde işletmeye başladı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi
(MASKİ) Genel Müdürlüğü, inşa ettiği atıksu arıtma tesisleri ile Manisa'nın geleceğini koruma altına alıyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde inşa edilen ve 17 Mayıs 2017 tarihinde açılışı gerçekleştirilerek faaliyete alınan tesiste kesin kabul yapıldı. 46 milyon TL yatırım bedeli ile Turgutlu'ya kazandırılan tesiste yüklenici firmanın işletim sürecinin sona ermesi ile birlikte MASKİ yetkilileri tarafından kabul işlemleri yapılarak atıksu arıtma tesisi kurum bünyesinde işletilmeye başlandı.
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, evsel nitelikli atıksuların arıtılması noktasında Turgutlu'ya modern bir tesis kazandırdıklarını ifade ederek, "Bereketli Gediz
Havzası'nın temizlenmesi noktasında ilçemize 46 milyon TL yatırım bedeli ile bir tesis inşa ettik. Prosedür gereği inşa edilen tesisler bir yıl boyunca yüklenici firma tarafından işletiliyor. Bir yılın sonunda tesisimizi artık Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığımız bünyesinde işletmeye başlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün
'ün hemşerilerimize verdiği sözleri birer birer yerine getirerek Manisa'nın kaderini değiştiriyoruz. İl genelinde evsel nitelikli atıksuların çevreye zarar vermemesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:45 Kaynak: İHA
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