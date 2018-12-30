Son Dakika Haberleri: Turgutlu Aat'nin Kesin Kabulü Yapıldı

Turgutlu Aat'nin Kesin Kabulü Yapıldı

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçe merkezi için 46 milyon TL yatırım bedeli ile inşa ettiği atıksu arıtma tesisinin kesin kabulünü yaparak kendi bünyesinde işletmeye başladı.

Turgutlu Aat'nin Kesin Kabulü Yapıldı, System.String[]
MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçe merkezi için 46 milyon TL yatırım bedeli ile inşa ettiği atıksu arıtma tesisinin kesin kabulünü yaparak kendi bünyesinde işletmeye başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, inşa ettiği atıksu arıtma tesisleri ile Manisa'nın geleceğini koruma altına alıyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde inşa edilen ve 17 Mayıs 2017 tarihinde açılışı gerçekleştirilerek faaliyete alınan tesiste kesin kabul yapıldı. 46 milyon TL yatırım bedeli ile Turgutlu'ya kazandırılan tesiste yüklenici firmanın işletim sürecinin sona ermesi ile birlikte MASKİ yetkilileri tarafından kabul işlemleri yapılarak atıksu arıtma tesisi kurum bünyesinde işletilmeye başlandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, evsel nitelikli atıksuların arıtılması noktasında Turgutlu'ya modern bir tesis kazandırdıklarını ifade ederek, "Bereketli Gediz Havzası'nın temizlenmesi noktasında ilçemize 46 milyon TL yatırım bedeli ile bir tesis inşa ettik. Prosedür gereği inşa edilen tesisler bir yıl boyunca yüklenici firma tarafından işletiliyor. Bir yılın sonunda tesisimizi artık Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığımız bünyesinde işletmeye başlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün hemşerilerimize verdiği sözleri birer birer yerine getirerek Manisa'nın kaderini değiştiriyoruz. İl genelinde evsel nitelikli atıksuların çevreye zarar vermemesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:45 Kaynak: İHA

CEO, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Turgutlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanye West, Eşi Kim Kardashian'a Yılbaşında 73 Milyon TL'lik Ev Hediye Aldı Yeni Yılda Asgari Ücret 2 Bin 20 TL Olurken, Balçova Belediyesi Asgari Ücreti 2 Bin 300 TL Yaptı

Değişen Hava Durumu Balık Fiyatlarını Etkiliyor! Hamsi 10-15 TL Arasında Satılıyor Son Dakika! MHP, 15'i İl Olmak Üzere 402 Adayını Daha Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 16:58:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutlu Aat'nin Kesin Kabulü Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]