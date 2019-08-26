Son Dakika Haberleri: Turgutlu açılış maçında manisa'ya mağlup oldu
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Turgutlu açılış maçında manisa'ya mağlup oldu

10 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Turgutluspor, taraftarı önündeki sezon açılış maçında TFF 2'nci Lig'deki hemşehrisi Manisa FK'ya 2-0 yenildi.

Turgutlu açılış maçında manisa'ya mağlup oldu, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Turgutluspor, taraftarı önündeki sezon açılış maçında TFF 2'nci Lig'deki hemşehrisi Manisa FK'ya 2-0 yenildi. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan sezon öncesi son provada Manisa FK'nın gollerini 58'inci dakikada penaltıdan Dilaver ve 75'inci dakikada Onur attı. Ligde sezonun ilk maçına 1 Eylül Pazar günü Fatsa Belediyespor'u ağırlayacak Turgutluspor, oynadığı 4 hazırlık sınavında tek galibiyetle yetindi. Kasaba, Nazilli Belediyespor ve Manisa FK'ya yenilirken, Somaspor'u yenip, Kızılcabölükspor'la berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Turgutlu, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:06 Kaynak: DHA
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