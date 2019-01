Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi Personeline Gaz Algılama Eğitimi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) bünyesinde işletilmeye başlanılan Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisinde görev alan personele gaz algılama ve kontrol sistemleri eğitimi verildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) bünyesinde işletilmeye başlanılan Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisinde görev alan personele gaz algılama ve kontrol sistemleri eğitimi verildi.



MASKİ Genel Müdürlüğü, 46 milyon TL yatırım bedeli ile Turgutlu'ya kazandırdığı atıksu arıtma tesisinde yüklenici firmanın işletim sürecinin sona ermesi ile birlikte tesisi kendi bünyesinde işletmeye başladı. Tesiste göreve yeni başlayan personele, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında hidrojen, sülfür ve metan gazlarını takip ederek gaz algılama ve ölçüm sistemlerinin kullanımları hakkında eğitim verildi. Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik tarafından verilen eğitimde önceliğin her zaman çalışan sağlığı olduğu ve tehlike esnasında personelin ilk olarak kendi güvenliğini sağlaması gerektiği vurgulandı. Başkan Çevik, eğitim öncesinde MASKİ teknik personeli ile birlikte tesiste incelemelerde bulundu.



Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'nde göreve yeni başlayan personele yönelik verilen işe başlama eğitimlerinin diğer tesislerde de devam edeceğini belirten Daire Başkanı Gökhan Çevik, "il genelinde bulunan 16 adet atıksu arıtma tesislerinde görev yapan personelimizi daha da bilinçlendirmek için düzenli olarak eğitimlerimize devam ediyoruz. Tesislerde zehirli gazlar nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla yapılan gaz algılama, ihbar, uyarı ve havalandırma sistemleri ile gaz zehirlenmelerinin önüne geçmek için iş ve çalışan güvenliği eğitimleri düzenliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz teknik emniyet eğitimlerimize tüm tesislerimizi kapsayacak şekilde devam edeceğiz. Bizim için personelimizin can sağlığı her şeyden önemli" dedi. - MANİSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu

HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz

Son Dakika! Araç Sahipleri Müjde! LPG'ye İndirim Geldi

Son Dakika! Bakan Albayrak: Kimse Reel Ekonominin Dengelerinden Kopmamızı Beklemesin