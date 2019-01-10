Son Dakika Haberleri: Turgutlu Balkona Tırmanmak İsterken Düşünce Ayağına Korkuluk Demiri Saplandı

Turgutlu Balkona Tırmanmak İsterken Düşünce Ayağına Korkuluk Demiri Saplandı

1 saat önce

Balkona tırmanmak isterken düşünce ayağına korkuluk demiri saplandıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, anahtarını içeride unuttuğu ikinci kattaki evine balkondon tırmanmak isterken kayıp düşen 35 yaşındaki Fehmi Çeviren'in ayağına, bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı.

Balkona tırmanmak isterken düşünce ayağına korkuluk demiri saplandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, anahtarını içeride unuttuğu ikinci kattaki evine balkondon tırmanmak isterken kayıp düşen 35 yaşındaki Fehmi Çeviren'in ayağına, bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı. Ayağındaki demirle hastaneye götürülen Çeviren, tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi 2. Çam Sokak 79 numaradaki binada meydana geldi. Anahtarını içeride unutunca evine balkondan girmeye çalışan, evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Fehmi Çeviren, birinci katta oturan akrabalarının balkonundan ikinci kattaki dairesine tırmanmaya çalıştı. Ancak dengesini yitiren Çeviren, evin bahçe duvarındaki korkulukların üzerine düştü. Korkuluk demiri, Çeviren'in ayağına ok gibi saplandı. Acı içindeki Çeviren'i görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKS 110 ekipleri, ayağı korkuluk demirine saplanan Fehmi Çeviren'i kurtarmak için çalışma yaptı. Demir kesme makasıyla ayağa saplanan demir, korkuluklardan ayrıldı. Fehmi Çeviren, ağına saplı demirle birlikte, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan operasyonla demir çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Çeviren'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:26 Kaynak: DHA

Manisa, Turgutlu, 3. Sayfa
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