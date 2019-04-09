Turgutlu Belediye Başkanı Akın Mazbatasını Aldı

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde CHP
'den belediye başkanı seçilen Çetin Akın
, mazbatasını aldı.
Turgutlu Adliyesi'nde düzenlenen törende, Akın ve belediye meclisi üyelerine mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yaylagül Özer verdi.
Akın, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Turgutlu'da uzun yıllar sonra CHP'nin belediye başkanlığını kazandığını belirtti.
Seçim sürecinin geride kaldığını ve bundan sonra Turgutlu halkıyla birlikte ilçeyi yöneteceklerini dile getiren Akın," İlçe sakinleriyle birlikte yönetim anlayışı ile hak, hukuk ve adalet çerçevesinde yeni bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Bu sürecin Turgutlu ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Akın, törenin ardından adliye bahçesinde meclis üyeleri ve partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.