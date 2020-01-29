Turgutlu Belediye ekiplerinin saha çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu Belediye ekiplerinin saha çalışmaları - Son Dakika

Turgutlu Belediye ekiplerinin saha çalışmaları

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı noktalarında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Turgutlu Belediye ekiplerinin saha çalışmaları, System.String[]

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı noktalarında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yapılan program dahilinde ekipler şehrin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Ekipleri doğalgaz ve elektrik alt yapısı için Atatürk Mahallesinde kazılan yolların tamiratlarına devam ediyor. Atatürk Mahallesi Name Sokak, Sıla Sokak ve Melek Sokakta ekipler tamirat çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı budak ekipleri, Atatürk Parkında (Ortapark), Demirci Camiinde ve Atatürk Mahallesi 7 Eylül Stadı çevresinde, boya atölyesi ekipleri ise Mehmet Gürel İlkokulunda ve Urganlı 23 Nisan İlkokulunda çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Hem bizim gördüğümüz hem de bizden istenilen çalışmaları ekiplerimiz hayata geçiriyor. Şehrimizi güzelleştirmek adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı Meteoroloji'den 6 bölge için kar yağışı uyarısı Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 19:33:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutlu Belediye ekiplerinin saha çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]