Turgutlu Belediye Erkek Voleybol 2. Lig yolunda - Son Dakika
Son Dakika Spor Turgutlu Belediye Erkek Voleybol 2. Lig yolunda - Son Dakika Spor

Turgutlu Belediye Erkek Voleybol 2. Lig yolunda

6 saat önce

Erkek Voleybol 2. Lige yükselme yarı final maçlarına katılacak olan Turgutlu Belediyespor takımı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret etti.

Turgutlu Belediye Erkek Voleybol 2. Lig yolunda, System.String[]

Erkek Voleybol 2. Lige yükselme yarı final maçlarına katılacak olan Turgutlu Belediye spor takımı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret etti.


Turgutlu Belediyesi "Sporla büyüyen gençlik" projesi kapsamında spor yatırımlarına devam ediyor. Belediye tarihinde ilk kez bölgesel lige katılan Kadın Basketbol Takımının ardından Erkek Voleybol Takımı da Bölgesel lig maçlarında boy gösterecek. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 26-27-28 Aralık tarihlerinde oynanacak yarı final maçlarında Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı finale kalmak için mücadele edecek. 4 takımla turnuva şeklinde oynanacak maçlarda Turgutlu Belediyespor'un rakipleri Gemlik İstiklal Spor, Bilecik Belediye Spor ve Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret eden Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Yener Baştürk: "Öncelikle bize bu fırsatı tanıdığı için Belediye Başkanımız Çetin Akın'a ve her zaman yanımızda olan Başkan Yardımcımız Fırat Honaz'a teşekkür ediyoruz. Tamamı Turgutlulu gençlerden kurulu olan takımımızın final grubuna kalacağına inanıyoruz. Güçlü takımlarla oynayacağız ancak amacımız önce final grubuna kalmak oradan da 2. Lige yükselmek." dedi.


2. Lig yolunda takıma başarılar dileyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise şunları söyledi: "Verdiğimiz sözlerden bir tanesi amatör sporlara ve sporculara her zaman destek olacağımızdı. Bölgesel ligde mücadele eden kadın basketbol takımımızdan sonra erkek voleybol takımımızda bölgesel lig maçlarına çıkacak. Spora ve sporcuya olan yatırımlarımız devam edecek. Tamamı Turgutlulu sporculardan kurulu takımımıza 2. Lig yolunda başarılar diliyorum." - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
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