Turgutlu Belediye Kadın Basket takımı kendi evinde mağlup - Son Dakika
Son Dakika Spor Turgutlu Belediye Kadın Basket takımı kendi evinde mağlup - Son Dakika Spor

Turgutlu Belediye Kadın Basket takımı kendi evinde mağlup

20 dakika önce

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı kendi evinde Albedo Basketbol'a 60-49 yenildi.

Turgutlu Belediye Kadın Basket takımı kendi evinde mağlup, System.String[]

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı kendi evinde Albedo Basketbol'a 60-49 yenildi.


Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda Albedo Basketbol ile karşılaştı. İlk yarısı 28-28, 3. periyodu 40-40 biten maçta son periyottaki etkili oyunuyla Albedo Basketbol 60-49 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, meclis üyesi Burhan Irk ile birlikte tribünden takip etti.


Maç sonu açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı antrenörü Ceyhan Önk, "Çok iyi mücadele ettik. Maçın ilk yarısında istediklerimizi yapabildik. Ancak yaptığımız basit hatalar ve rakip takımın fizik olarak bizden üstün olması bu sonucu ortaya çıkardı. Özellikle son periyotta rakibimizin benchteki zenginliği maç sonucunu belirledi. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Çağdaş Kolejliler maçını kazanarak bu maçı telafi edeceğiz." şeklinde konuşurken, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise şunları söyledi: "Kızlarımızı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. İlk kez bölgesel ligde mücadele ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu takım çok iyi yerlere gelecek. Rakip takımı da galibiyetten ötürü kutlarım." - MANİSA

Selçuk Çetin, basketbol, Turgutlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:33 Kaynak: İHA
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