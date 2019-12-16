Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Burhaniye'ye kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Burhaniye'ye kaybetti - Son Dakika

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Burhaniye'ye kaybetti

6 saat önce

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı deplasmanda karşılaştığı Burhaniye'ye 77-47 mağlup oldu.

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Burhaniye'ye kaybetti, System.String[]

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı deplasmanda karşılaştığı Burhaniye'ye 77-47 mağlup oldu.


Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı, Kadınlar Bölgesel Lig 7. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı grubun favori takımlarından Burhaniye Belediyespor'a 77-47 mağlup oldu.


Maç sonu açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediyespor Baş Antrenörü Ceyhan Önk: "Ligin favorilerinden biriyle oynadık. Takımımızın önemli oyuncuları erken faul problemi yaşadı. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Cumartesi günü kendi sahamızda oynayacağımız Pota Bordo Mavi maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyoruz." dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:13 Kaynak: İHA
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