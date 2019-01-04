Turgutlu Belediye Meclisi'nde Yılın İlk Toplandısı

Turgutlu Belediye Meclisi, 2019'un ilk toplantısında 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e Kervan Yolu üzerine bir üst geçit yapılması konusunda TCDD ile gerçekleştirilecek protokolde imza yetkisi verildi.

Turgutlu Belediye Meclisi, 2019'un ilk toplantısında 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e Kervan Yolu üzerine bir üst geçit yapılması konusunda TCDD ile gerçekleştirilecek protokolde imza yetkisi verildi.



Turgutlu Belediye Meclisi 2019'un ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Yeni yılın ilk meclis toplantısı vesilesiyle ben bir kez daha sizlerin huzurunda tüm hemşerilerimin ve elbette sizlerin yeni yılını kutlamak istiyorum. Hüzünleriyle sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlar ve hedeflerle 2019 yılını karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Daha yaşanılabilir bir Turgutlu' hedefiyle çıktığımız yolda bugüne dek kat ettiğimiz önemli mesafemizi 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında gerçekleştireceğimiz hizmet ve yatırımlarımızla taçlandıracağımızı ifade etmek isterim. Bizler siz değerli meclis üyelerimizin de destekleriyle, ilçemizi her yönüyle daha ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içerisinde olduk. Halkımızın güveni, sabrı ve desteğiyle Turgutlumuzu adına yakışır hizmetlerle donattık, inşallah donatmaya da devam edeceğiz. Her ne koşulda olursak olalım üzerinde yaşamaktan gurur duyduğumuz cennet vatanımızı, memleketimizi, Turgutlu'muzu çok seviyoruz. 2019 yılında da aynı heyecan ve hizmet aşkıyla çalışmaya devam edecek, birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz. Bizleri görevlerimize layık gören ilçe halkımız için Turgutlu'muzdan hareketle ilçemiz adına, şehrimiz adına, vatandaşlarımızın adına önemli kararlara birlikte imza atacağımızı düşünüyorum. İnşallah terör olaylarından ve doğal afetlerden uzak, sağlık, huzur ve mutlulukla bir 2019 yılı geçireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 2019 yılının başta Yüce Türk Milleti'ne, Manisa'ya ve Turgutlu'muza huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Sizlere ve tüm hemşerilerime sevdikleriyle, aileleriyle, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice yıllar temenni ediyorum" dedi.



2018 yılı Aralık ayına ait toplantı tutanağı ve meclis kararlarının görüşülmesiyle başlayan meclis toplantısı denetim komisyonuna üye seçimi ile devam etti. Kapalı oylama usulüyle gerçekleştirilen seçim neticesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gurubu'ndan Ömer Sakı, Ferhat Yıldız, Mustafa Yavaş ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gurubu'ndan Olcay Özsürücü ile Tamer Dizman denerim komisyonuna seçildi. Gündemin 2. Maddesi olarak Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in senelik izini görüşüldü. Başkanın 30 gün olan yıllık izni kendi takdirleriyle kullanılabilmesi adına oy birliği ile kabul edildi. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair gündemin 4. maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 6. maddesi olarak TUBAŞ Turgutlu Gıda San. Tic ve A.Ş.'ye ait 2 adet aracın Turgutlu Belediyesi'nce satın alınması görüşüldü ve madde oy birliği ile kabul edildi. Bir diğer madde olarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanması amacıyla Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e yetki verilmesi görüşüldü. Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Şirin, "Daha önce TCDD ile hemzemin geçidin bulunduğu alana üst geçit yapılması ile ilgili bir protokolümüz vardı. Ancak bu alanda yaşanan sorunlar nedeniyle alanın daha işlevsel bir yer olan Kervan Yolu'na kaldırılması için görüş alışverişinde bulunduk. Dolayısıyla mevcut protokolü iptal ederek yeni bir protokol imzalayacağız ve Kervan Yolu üzerine TCDD tarafından bir üst geçit yapılacak" dedi. Başkan Şirin'in açıklamalarının sonrasında madde kabul edildi, imar planı tadilatı talepleri ile pazar yeri işgal ücretleri görüşülerek karara bağlandı. - MANİSA

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