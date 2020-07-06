Turgutlu Belediye Meclisi toplanıyor - Son Dakika

Turgutlu Belediye Meclisi toplanıyor

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 7 Temmuz Salı günü saat 18.00'da eski belediye binasında yapılacak.

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 7 Temmuz Salı günü saat 18.00'da eski belediye binasında yapılacak.

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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Temmuz Ayı Meclis Toplantısında 6 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak. Toplantı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak da yayınlanacak.


Turgutlu Belediyesinin Temmuz Ayı Meclis toplantısının gündem maddeleri şu şekilde: "2020 Haziran ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün 16/06/2020 tarihli ve E.62 sayılı yazısı ile; Albayrak Mahallesi 2035 ada 1-12 parseller ile 192 ada 2 parsel arasındaki park alanı, 5. Mıntıka (Ergenekon Mahallesi) 2487 ada 1 parsel ile 2488 ada 1 parsel arasındaki park ve otopark alanı, 5. Mıntıka (Selvilitepe Mahallesi) 2084 ada 2 parsel, 1197 ada 8 parsel, 750 ada 1 parsel, 1198 ada 5 ve 9 parseller arasında kalan park alanına, Prefabrik 112 Acil sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılması Sağlık Bakanlığınca uygun görülmüş olup, belirtilen 3 adet alanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılması ve yapılacak protokol için Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. Kurtuluş Mahallesi Karaağaç yolu- Yaka Sokak kesişiminde bulunan Belediyemizin yapmış olduğu meydan projesine 'Kır Mahalle Atatürk Meydanı' isminin verilmesi hususunun görüşülmesi. Turgutlu Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarih ve 42 sayılı kararı gereğince kurulan ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesine bağlı TURBEM Dershanesinde, 2020-2021 Eğitim dönemi için 7. sınıf ve 8. sınıflar hazırlık kursları için 1.700,00 TL, 11.- 12. sınıflar ve lise mezunları için üniversite sınavlarına hazırlık kursları 1.900,00 TL olmak üzere 1. ve 2. dönem başında iki taksit olarak tahsil edilmesi belirlenmiş olup; 2020-2021 yılı eğitim dönemi için belirlenen kurs ücretlerinin karara bağlanması hususunun görüşülmesi. Turgutlu Kaymakamlığı öncülüğünde kurulması planlanan, başta Celal Bayar Üniversitesi, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi ve çeşitli özel sektörün de iştirak edeceği kısa adı TEKMER olan (Turgutlu Teknoloji Geliştirme Merkezi)'ne belediyenin de 100 bin TL sermaye ile ortak olması ve bu konuda yapılacak olan sözleşmeye imza atmak ve belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. Altıncı ve son madde ise dilek ve temenniler." - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Selçuk Çetin, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediye Meclisi toplanıyor - Son Dakika
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