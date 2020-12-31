Turgutlu Belediyesi 100 çocuğun güzünü güldürdü - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi 100 çocuğun güzünü güldürdü

31.12.2020 16:27
Turgutlu Belediyesi 100 çocuğun güzünü güldürdü, System.String[]

Turgutlu Belediyesi soğuk kış günlerinde çocukların içini ısıtacak bir çalışma daha hayata geçirdi.

Turgutlu Belediyesi soğuk kış günlerinde çocukların içini ısıtacak bir çalışma daha hayata geçirdi. Kırsal mahallelerde yaşayan 100 çocuğa atkı, bere, eldiven, kıyafet ve oyuncak dağıtımı Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleşti.

Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan çocukları mutlu edecek bir çalışmaya daha imza attı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, 100 çocuğun soğuk havadan korunmaları amacıyla atkı, bere, eldiven, kıyafet; yeni yıl hediyesi olarak da oyuncak dağıttı.

2020 yılının son gününde çocukların yüzünü güldüren çalışma hakkında açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Bu soğuk günlerde çocuklarımızın üşümemeleri ve sağlıklarını korumak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte 100 çocuğumuzun atkı, bere, eldiven ve kıyafet ihtiyacını karşıladık. Ayrıca çocuklarımızın yeni yılını kutlamak için de oyuncak hediye ettik. Çocuklarımızın sevinçlerine vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hemşehrilerimize, sevgili çocuk ve gençlerimize sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yıl dilerim" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi 100 çocuğun güzünü güldürdü
Turgutlu Belediyesi 100 çocuğun güzünü güldürdü
Turgutlu Belediyesi 100 çocuğun güzünü güldürdü
Turgutlu Belediyesi 100 çocuğun güzünü güldürdü
Turgutlu Belediyesi 100 çocuğun güzünü güldürdü
Turgutlu Belediyesi 100 çocuğun güzünü güldürdü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi 100 çocuğun güzünü güldürdü - Son Dakika


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