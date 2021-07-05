Turgutlu Belediyesi aşırı sıcaklara rağmen sahada çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, fen işleri müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceledi. Sıcak havalara rağmen mesaisine devam eden ekiplere teşekkür eden Başkan Çetin Akın, "Vatandaşlarımızın yaşadıkları yol sorunlarını bir an önce çözüme kavuşturmak için ekiplerimiz hafta sonunda da çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yaz kış, gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden ekiplerimize teşekkür ederim" dedi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ova yollarında asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler tarafından hazırlanan program doğrultusunda Hışırlık mevkiinde yürütülen çalışmalar kapsamında 10 bin 750 metrekarelik alan asfaltlandı. Fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler ova yollarının yanı sıra şehir içindeki çalışmalarına da eş zamanlı olarak devam ediyor. Selvilitepe Mahallesi Armağan Sokak, Çağdaş Sokak ve Önder Sokak'ta bölge sakinlerinin uzun yıllardır sıkıntı yaşadıkları yol sorunu asfaltlama, Sadıklar ve Oya Sokak'ta parke ve bordür taşı döşeme çalışmalarıyla çözüme kavuşuyor. Kurtuluş Mahallesi Özgün Sokak'ta ise yolun bozuk olduğu alanda beton atma çalışması yürütülüyor. Fen işleri müdürlüğü ekipleri ayrıca Çampınar Mahallesinde yol yenileme ve tamirat çalışmaları ile Temrek Mahallesi köy kahvesinde sundurma yapımına devam ediyor. İzzettin Mahallesindeki köy kahvesinin bahçesinin yenileme çalışmalarına da ekipler tarafından başlandı.

Başkan Çetin Akın, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ile birlikte hafta sonunda Hışırlık mevkiindeki asfaltlama çalışmalarını, bugün ise Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte Selvilitepe ve Kurtuluş mahallelerindeki çalışmaları inceledi. Başkan Çetin Akın, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Ova yolları ve şehir içindeki çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, "Ova yollarımızda ve merkez mahallelerimizde vatandaşlarımızın uzun yıllardır yaşadıkları yol sorunlarını bir an önce çözüme kavuşturmak için ekiplerimiz hafta sonu da dahil olmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kendi imkanlarımızla Turgutlu'muzun tüm noktalarında yaşanan sorunları ortadan kaldırıyoruz. Yaz kış, gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden ekiplerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MANİSA